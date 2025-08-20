Notícias

celulares da xiaomi sem novas atualizações a partir de 2023

celulares Xiaomi que não receberão novas atualizações

Muita gente que tem celulares da Xiaomi vai precisar ficar atenta, porque com a nova atualização HyperOS 3, a fabricante chinesa decidiu encerrar o suporte de alguns modelos. Isso significa que pelo menos nove aparelhos não vão mais receber novas funções nem atualizações de segurança. Vamos dar uma olhada em quais são esses modelos:

  • Redmi A1
  • Redmi A1+
  • Redmi 11 Prime 4G
  • Poco C50
  • Poco M5
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11 Lite LE
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro

A última atualização que esses celulares receberam foi no ano passado, e deve haver um último patch de segurança para quem ainda está no HyperOS 2. Porém, novas funções estão fora de questão.

Por enquanto, você não precisa correr para trocar de celular, já que as atualizações mais recentes ainda ajudam os aparelhos a funcionarem por um tempo. Mas a falta de futuras atualizações pode trazer riscos, como a possibilidade de vulnerabilidades e até problemas com aplicativos que todo mundo usa.

HyperOS 3: conheça o novo sistema operacional da Xiaomi

O HyperOS 3 tem lançamento previsto para setembro na China e vai trazer um menu de aplicativos que lembra o visual do iOS, da Apple. Ou seja, para quem já usou iPhone, a interface vai parecer mais familiar.

Apesar dessas mudanças, o novo sistema ainda é baseado no Android, o que deve garantir uma navegação fluida para quem já está acostumado com os dois sistemas. Algumas novidades bem legais incluem:

  • Novas funcionalidades para a câmera
  • Melhor conectividade com outros aparelhos da Xiaomi
  • Integração com sistemas de inteligência artificial mais avançados
  • Atualizações em tempo real, sem precisar abrir os aplicativos
  • Privacy Sandbox, que ajuda na proteção de dados
  • API WritingTools para facilitar o uso de aplicativos comuns
  • Recursos para melhorar o som em aparelhos auditivos
  • Localização com melhorias

A expectativa é que vários modelos de Xiaomi, Redmi e POCO recebam essa atualização, que deve chegar a outros países até o final de 2025. No entanto, ainda não há uma data oficial para o lançamento internacional.

