Celulares com acesso gratuito à internet a partir de julho

A T-Mobile, junto com a Starlink, da SpaceX, está com um projeto superinteressante para revolucionar a telefonia via satélite nos Estados Unidos. Essa parceria, anunciada em fevereiro, está em fase de testes, através de um beta que vai até julho. Alguns clientes da Verizon e AT&T estão participando dos testes gratuitos, o que é uma ótima chance para conhecer essa nova tecnologia.

A inovação chamada “Direct-to-Cell” permite enviar mensagens de texto mesmo em locais onde a cobertura telefônica costuma falhar, ou seja, aquelas regiões mais afastadas e sem sinal de torres. Com satélites orbitando entre 328 e 614 quilômetros da Terra, a ideia é oferecer uma conexão em áreas bem remotas.

A ascensão da telefonia móvel por satélite

Esse serviço permitirá que as pessoas enviem mensagens onde o céu esteja visível, sem se preocupar com a falta de sinal. É uma grande novidade para quem vive em "zonas mortas". Para os clientes da T-Mobile que têm planos “Go5G Next”, a conexão será sem custos adicionais. Já os que são de outras operadoras poderão usar esse serviço, mas precisarão pagar uma taxa após o período de testes.

Melhorias na infraestrutura de comunicação

Além de ampliar o acesso à comunicação, essa telefonia por satélite pode impulsionar a economia local. Regiões rurais e remotas terão mais facilidade para acessar educação à distância e serviços de telemedicina. Essa tecnologia promete ser uma mudança significativa para quem vive longe dos centros urbanos.

Smartphones compatíveis com a tecnologia Starlink

A Starlink também já divulgou quais modelos de smartphones poderão aproveitar essa novidadinha. Veja alguns deles:

Apple : iPhone 14, 15 e 16;

: iPhone 14, 15 e 16; Samsung : Galaxy A14 até A54, Galaxy S21 até S25, e os Z Flip 3 até Z Flip 6;

: Galaxy A14 até A54, Galaxy S21 até S25, e os Z Flip 3 até Z Flip 6; Motorola : Moto G Power 5G (2024) e Razr Plus (2024);

: Moto G Power 5G (2024) e Razr Plus (2024); Google: Pixel 9.

É importante lembrar que, para esses dispositivos se conectarem aos satélites da Starlink, uma atualização do sistema operacional é necessária.

Expansão global e novas oportunidades

Depois de ser lançado nos Estados Unidos, o potencial é que esse serviço se expanda para outros países, inclusive na América Latina. As perspectivas são promissoras, com a possibilidade de abrir novas oportunidades em regiões onde a infraestrutura de telecomunicações é limitada.