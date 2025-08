Celular pode estar te espionando: remova esses aplicativos agora

Com os celulares se tornando cada vez mais essenciais no nosso dia a dia, é fundamental redobrar a atenção com a segurança desses aparelhos. Isso porque, além de servir para ligações e mensagens, usamos nossos smartphones para realizar transações financeiras e compartilhar dados sensíveis. Infelizmente, essa popularidade é um prato cheio para os criminosos virtuais, que estão sempre em busca de maneiras de invadir esses dispositivos.

Um dos métodos mais comuns que eles têm utilizado, especialmente no universo dos smartphones Android, são os aplicativos fraudulentos. Esses apps se camuflam como ferramentas legítimas, mas, na verdade, têm intenções muito diferentes. Um relatório recente trouxe à tona que diversos aplicativos maliciosos circulam livremente na Google Play Store, a loja oficial do sistema.

Esses aplicativos falsificados, muitos voltados para usuários de criptomoedas, tentam se passar por plataformas conhecidas. Entre os exemplos identificados estão alguns nomes como Pancake Swap, Suiet Wallet, Hyperliquid, Raydium e BullXCrypto. É curioso notar como essa prática vem crescendo, e é vital ficar alerta.

Esses apps não só podem roubar informações confidenciais, como também executam ações em segundo plano, enviando dados para servidores remotos. Ou seja, mesmo depois de serem desinstalados, eles podem deixar vestígios no sistema que prejudicam o celular.

Como identificar aplicativos maliciosos?

A melhor estratégia para se proteger é evitar a instalação desses aplicativos desde o início. Para isso, é importante saber como identificar os sinais de alerta. Aqui vão algumas dicas:

Excesso de permissões : fique de olho em aplicativos que pedem acesso a funções que não fazem sentido, como a câmera ou microfone, sem uma justificativa clara.

Número baixo de downloads e avaliações : apps que não são populares, com pouquíssimos downloads, geralmente não inspiram confiança. Avaliações genéricas ou repetitivas podem ser um sinal de que algo está errado.

Ortografia e gramática ruins : descrições mal escritas e cheias de erros ortográficos são um sinal de alerta.

Desenvolvedor desconhecido : desenvolvedores que têm poucos aplicativos disponíveis ou que não possuem referências confiáveis devem ser vistos com cautela.

Comportamento anormal após a instalação: preste atenção em mudanças no seu celular, como aumento no consumo da bateria, lentidão ou propagandas excessivas. Esses sinais podem indicar que o aplicativo não é o que parece.

Ficar atento a esses detalhes pode ajudar a manter seu celular mais seguro e suas informações protegidas.