Celular é compatível com o Waze? Confira antes de usar

O Waze, muito conhecido por facilitar a vida dos motoristas, depende de tecnologia que pode ficar desatualizada rapidamente. A questão é que, em alguns celulares, o aplicativo pode deixar de funcionar após uma atualização. Isso acontece porque somente versões mais recentes do sistema, como o Android 10 e superiores, garantirão que o Waze funcione sem problemas.

### Verifique seu aparelho

A empresa por trás do Waze ainda não fez um comunicado oficial sobre essa mudança, o que gera um clima de incerteza. Algumas pessoas já estão comentando sobre o assunto em plataformas como o Reddit, onde usuários relataram receber notificações informando que seus aparelhos não seriam mais compatíveis. Isso tende a acontecer primeiro com aqueles que têm versões beta do aplicativo, então nem todos afetados foram avisados ainda.

Se você está preocupado, vale a pena dar uma olhada nas especificações do seu celular. A verdade é que, se a atualização do Waze acabar não funcionando para o seu aparelho, pode ser hora de considerar a troca de celular, especialmente se você usa o aplicativo com frequência para navegar. Afinal, o Waze é um ótimo aliado para encontrar rotas mais rápidas e evitar congestionamentos.

Para quem tem dispositivos mais antigos, como os que rodam Android 8 ou 9, a situação pode ser complicada. O Waze pode apresentar limitações ou até mesmo deixar de funcionar completamente. Além disso, essas versões mais antigas podem enfrentar problemas com outros aplicativos também, como os de entrega, saúde ou redes sociais.

Se você perceber que o Waze está travando ou funcionando de forma instável, isso pode ser um sinal de que o seu celular não está acompanhando as atualizações necessárias. Caso não esteja em posição de adquirir um smartphone novo, uma alternativa é utilizar o Google Maps, que também pode dar conta do recado nas suas rotas diárias.