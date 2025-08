Carros mais visados por ladrões em São Paulo em 2025

Motoristas em São Paulo andam cada vez mais preocupados com os roubos de carros na cidade. A situação está alarmante, com um número crescente de denúncias envolvendo veículos, e os donos de carros mais antigos estão especialmente apreensivos, pois são os mais visados pelos ladrões.

Recentemente, a empresa Ituran, que monitora a localização de carros, compartilhou dados que ajudam a entender quais modelos estão no alvo dos criminosos.

Carros mais roubados

Os ladrões parecem ter preferência por veículos mais velhos e que não são fabricados no Brasil. Um levantamento mostrou que o Volkswagen Gol é o campeão de roubos, com impressionantes 1.669 ocorrências registradas. Essa popularidade nas ruas também se reflete no número elevado de assaltos.

O Hyundai HB20 é o segundo da lista, com 1.397 ocorrências. É um carro bastante visto pelas avenidas, o que aumenta as chances de ser alvo. Além disso, seu alto valor de revenda também atrai os criminosos, que sabem que podem lucrar com as peças.

Outros carros que estão entre os mais roubados incluem o Chevrolet Onix, com 1.322 registros, e o Fiat Uno, que aparece com 1.232 denúncias de roubo. O Ford Ka também não ficou de fora, somando 1.212 ocorrências, seguido do Corsa, da Chevrolet, que acumula 1.134 casos. Esses números foram levantados entre janeiro e maio de 2025.

A lista continua com o Fiat Argo, que teve 819 registros, e os modelos Fiat Strada e Fiat Mobi, com 696 e 683 denúncias, respectivamente. O Volkswagen Fox apareceu com 653 ocorrências. Curiosamente, a Fiat é a montadora que mais figura nesse ranking, com quatro modelos entre os mais roubados.

Diante desses números, motoristas que possuem esses veículos devem redobrar a atenção. É crucial pensar em um seguro, não só para esses modelos, mas também para outros que possam ser alvo. Os dias mais críticos para esses tipos de crime costumam ser as quartas-feiras, quintas, terças, sextas e até segundas-feiras. Estar alerta e bem informado pode fazer toda a diferença.