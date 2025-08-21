Caixa Tem libera pagamento de até R$ 2.800 a beneficiários

As informações sobre o PIS/Pasep são uma oportunidade que muitos brasileiros podem não estar aproveitando. Através deste programa, é possível receber um valor pelo aplicativo Caixa Tem, além de ter acesso a detalhes sobre os saques disponíveis. Se você ou alguém da sua família se encaixa nas condições, fica a dica: pode ser uma boa grana para ganhar!

Os herdeiros também têm direito a esse valor, mas precisam levar alguns documentos importantes para fazer a solicitação. Um RG, CPF e, se necessário, a certidão de óbito são essenciais para efetuar a retirada. Fique atento a isso para não perder a chance!

E o que você precisa saber sobre os valores? Eles podem chegar a até R$ 2.800! É uma quantia significativa, e vale a pena checar se você tem direito a ela.

Como realizar a retirada

Para saber o quanto você pode sacar, o primeiro passo é acessar o Caixa Tem. Essa ferramenta é bem fácil de usar. Depois de baixar o aplicativo, o acesso é feito através do Gov.br, então, é fundamental ter seu login e senha cadastrados. Com isso, você consegue ver quanto tem disponível no PIS/Pasep e partir para o saque.

Existem algumas opções para retirar o valor. Uma delas é ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou até lotéricas que fazem parte do serviço. Você também pode usar máquinas de autoatendimento, mas, para isso, não esqueça do seu Cartão do Cidadão. Outra dica é acompanhar o calendário dos saques para não ter problemas.

Para os herdeiros, o procedimento é semelhante. Eles podem usar o mesmo aplicativo, o Caixa Tem, e precisam apresentar a documentação necessária para acessar o valor. Com o app do FGTS, também é possível verificar as informações. Assim, só será necessário ir a um ponto de retirada caso realmente seja preciso.

É super importante manter seus dados atualizados no Gov.br e no Caixa Tem. Tenha em mãos todos os documentos necessários ao fazer a solicitação para facilitar o processo e garantir que você consiga o valor a que tem direito. Lembre-se, é sempre bom preservar suas informações e não compartilhá-las com estranhos ou em redes sociais.

Por fim, é legal saber que o PIS/Pasep é um direito de quem trabalhou entre 1971 e 1988, e os herdeiros também podem se beneficiar disso. Com essa ferramenta, dá para retirar até R$ 2.800. Os pedidos podem ser feitos até o final do mês, mas a liberação do dinheiro acontece somente a partir do dia 25 do mês seguinte. O calendário de saques está disponível até janeiro do ano seguinte, então, vale a pena ficar de olho para não perder a data!