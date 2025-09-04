Bolsa Família de setembro pode ter valor extra; confira quem recebe

Considerado um dos programas sociais mais importantes do Brasil, o Bolsa Família deste mês de setembro traz uma ótima surpresa: muitos beneficiários podem contar com um valor extra que pode chegar até R$ 900.

Esse valor adicional se soma aos R$ 600 já garantidos, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Essa é uma oportunidade para aliviar um pouco os desafios financeiros que muitas pessoas enfrentam.

Para ficar por dentro de todas as informações, é essencial consultar os canais oficiais do Governo. As datas de pagamento seguem um cronograma que varia de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal, seja por meio do aplicativo digital ou com o cartão do benefício.

Datas e grupos para receber os adicionais

Vale destacar que o Bolsa Família oferece esses valores a quem atende a requisitos específicos. O adicional que pode elevar o total a R$ 900 inclui o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Também está disponível o Benefício Variável Familiar.

Esse benefício extra ajuda tanto mulheres grávidas quanto lactantes, cada uma recebendo R$ 50. Dependentes na faixa etária de 7 a 18 anos também são contemplados, recebendo um adicional de R$ 50. Assim, se uma mãe tem uma criança pequena, grávida e um filho na faixa de 7 a 18 anos, pode somar uma boa quantia ao benefício.

Quanto às datas de pagamento, elas são organizadas conforme o último dígito do NIS. No dia 17 de setembro, quem tem NIS terminando em 1 recebe o pagamento. Para 2, a data é 18/09, e assim por diante, até o último dígito, que será pago em 30/09. Aqui estão as datas:

NIS 1: 17/09

NIS 2: 18/09

NIS 3: 19/09

NIS 4: 22/09

NIS 5: 23/09

NIS 6: 24/09

NIS 7: 25/09

NIS 8: 26/09

NIS 9: 29/09

NIS 0: 30/09

É bom lembrar que, para garantir esses benefícios, é necessário que as crianças tenham boa frequência escolar e que as grávidas realizem os pré-natais. Além disso, o acompanhamento nutricional para crianças até 7 anos deve ser feito, com a carteira de vacinação sempre atualizada. Caso essas condições não sejam cumpridas, o Bolsa Família pode ser suspenso ou bloqueado.

Quando o valor estiver disponível para saque, o beneficiário tem um prazo de 120 dias para retirá-lo. O pagamento pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem, que está disponível para Android e iOS. Para entrar, é necessário usar o CPF e a senha que foi cadastrada. No app, é possível verificar informações sobre o pagamento, acompanhar a situação do benefício e até pagar contas.