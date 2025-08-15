Bolsa Família de agosto tem valor adicional de R$ 108

Se você notar um valor diferente do que já recebe pelo Bolsa Família, fique atento: isso pode ser o Auxílio Gás. Esse benefício é pago em meses pares, como agosto, e atualmente está fixado em R$ 108.

Tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Gás têm como missão ajudar quem está em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. Para muitas famílias, esse valor é essencial.

O adicional

Hoje em dia, o preço de um botijão de gás gira em torno de R$ 108, o que acaba dificultando a aquisição para diversas famílias. O Auxílio Gás segue o mesmo calendário do Bolsa Família, então é importante ficar ligado nas datas de recebimento.

Um detalhe relevante é que quem recebe esse valor de R$ 108 deve utilizá-lo em até 120 dias. Isso significa que ele deve ser movimentado dentro de três meses. Se não for retirado nesse período, o dinheiro volta para a conta do governo. O Auxílio Gás foi criado em 2021 para ajudar as famílias a terem acesso aos botijões de gás.

Para ter acesso ao Auxílio Gás, a pessoa precisa estar cadastrada no CadÚnico e manter os dados atualizados. Além disso, a renda mensal por pessoa não pode ultrapassar meio salário mínimo. Em dezembro de 2024, cerca de 17 milhões de pessoas já estavam recebendo esse benefício.

Quanto ao Bolsa Família, ele permanece com os mesmos valores, sem grandes mudanças. No governo anterior, ele era conhecido como Auxílio Brasil. Os pagamentos acontecem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Quem tem final 1 recebe no dia 18 de agosto, e o final 2 no dia seguinte.

Por exemplo, quem tem o dígito 3 vai receber no dia 20, o 4 no dia 21, o 5 em 22 de agosto, e assim por diante. O beneficiário com final 0 recebe no dia 29. Para não perder os prazos, é sempre bom consultar os canais oficiais do governo e garantir que tudo esteja em ordem para receber os valores.