Bebida comum pode dobrar risco de câncer, revela estudo

Má alimentação e o vício em cigarro são grandes vilões quando falamos do câncer. Recentemente, uma pesquisa publicada na revista Gut trouxe à tona o impacto das bebidas açucaradas nesse cenário, apontando que o consumo frequente pode aumentar consideravelmente o risco da doença.

Beber duas ou mais dessas bebidas por dia pode dobrar as chances de desenvolver câncer de intestino antes dos 50 anos. Os dados revelam que, para as mulheres, o risco aumenta 16% a cada dose adicional diária, enquanto entre os adolescentes, esse número chega a assustadores 32%.

Esse estudo, que durou mais de 20 anos, analisou profissionais da enfermagem e focou em cerca de 40 mil que consumiam refrigerantes, chás adoçados e energéticos. É uma análise bem abrangente sobre os hábitos que temos a longo prazo e como eles afetam nossa saúde.

Aumento dos casos da doença

O oncologista Fernando Maluf alerta que consumir mais de 250 ml dessas bebidas por semana pode elevar o risco de câncer em até 40%. Ele menciona a importância de implementar medidas regulatórias, como avisos nas embalagens, algo que já acontece com o cigarro.

Mas não é só o açúcar que está no foco. O aumento do consumo de carne e a falta de fibras na dieta também são fatores preocupantes. No Brasil, o Inca revela que há um número crescente de novos casos a cada ano. O câncer no intestino pode começar sem sintomas perceptíveis, mas quando aparecem sinais como sangue nas fezes, anemia e dores, geralmente é em estágios mais avançados.

Uma alimentação rica em fibras, laticínios e cereais integrais, junto com a prática regular de exercícios, é essencial. Além disso, a pesquisa destaca o efeito negativo das bebidas açucaradas, especialmente quando o consumo começa na adolescência. Vale dizer que até as bebidas esportivas têm contribuído para esse problema.

As regiões sudeste e sul do Brasil apresentam as maiores taxas de câncer intestinal. O diagnóstico precoce é crucial, pois muitas vezes os sintomas só se manifestam em fases mais críticas da doença. A combinação do consumo excessivo dessas bebidas com outros fatores de risco está contribuindo para o aumento dos casos.

Por tudo isso, é vital que haja uma conscientização sobre os riscos de uma dieta pouco saudável e a necessidade de cultivar hábitos alimentares melhores. Incorporar mais fibras na alimentação e manter um estilo de vida ativo fortalece nosso corpo na batalha contra doenças. Além disso, políticas públicas mais rigorosas podem ser uma ferramenta eficaz para proteger as futuras gerações, reduzindo o consumo de produtos nocivos.