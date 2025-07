As 10 cidades mais perigosas do Brasil em 2025

Em julho do ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) lançou o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que revelou as cidades com as maiores taxas de violência do nosso país. É um assunto que nos toca profundamente, pois fala sobre a segurança do nosso cotidiano e das pessoas que amamos.

De acordo com o relatório, as cidades mais violentas estão principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos conferir quais são essas localidades que estão enfrentando índices alarmantes.

Santana (AP)

Santana, que faz parte da conurbação com Macapá, é a campeã indesejada desse ranking. Com 92,9 mortes violentas por 100 mil habitantes, essa cidade saltou da 31ª para a 1ª posição em apenas dois anos. É preocupante como um giro de eventos pode levar a um aumento tão acentuado da violência.

Camaçari (BA)

Outra cidade que figura entre as mais violentas é Camaçari, a “Cidade Industrial” da Bahia. Com uma taxa de 90,6 mortes violentas por 100 mil habitantes, ela é um dos municípios mais populosos do estado e, ao mesmo tempo, um dos mais perigosos. Essa contradição é difícil de ignorar.

Jequié (BA)

Jequié, localizada entre a caatinga e a zona da mata, também está na lista, com 84,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. Essa cidade enfrenta muitos desafios e a violência é uma sombra que afeta a comunidade.

Sorriso (MT)

Apesar de ser conhecida como a Capital Nacional do Agronegócio, Sorriso, no Mato Grosso, não ficou de fora. Com 77,7 mortes violentas por 100 mil habitantes, essa cidade – que é um grande produtor de soja – enfrenta uma realidade bastante complexa.

Simões Filho (BA)

A cidade de Simões Filho, que é vizinha de Salvador, registrou 75,9 mortes violentas por 100 mil habitantes. Embora seja um importante polo industrial, a violência tem impactado sua imagem e a vida dos moradores.

Feira de Santana (BA)

Feira de Santana, parte da região metropolitana e com 33 municípios ao seu redor, também entra no ranking com 74,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. A cidade carrega uma história rica, mas os números contrastam com a cultura local.

Juazeiro (BA)

Juazeiro, conhecida como a “Terra das Carrancas”, registrou 74,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. A cidade partilha várias histórias e tradições, mas também enfrenta o desafio da violência crescente.

Maranguape (CE)

Maranguape, que é berço de figuras históricas como o humorista Chico Anysio, contou com 74,2 mortes violentas por 100 mil habitantes. É uma cidade cheia de cultura, mas a segurança é uma preocupação constante.

Macapá (AP)

A capital do Amapá, Macapá, é a quinta cidade mais populosa da Região Norte e registrou 71,3 mortes violentas por 100 mil habitantes. A cidade tem muito a oferecer, mas esses números trazem à tona questões importantes sobre a segurança pública.

Eunápolis (BA)

Finalmente, Eunápolis fecha o top 10 com 70,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. Localizada no extremo sul da Bahia, a cidade enfrenta desafios que todos devemos conhecer e discutir.

Essas estatísticas refletem uma realidade que merece a atenção de todos nós. As discussões sobre segurança e políticas públicas são mais relevantes do que nunca, e a conscientização sobre essas questões é um passo importante para mudanças na sociedade.