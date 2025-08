Aposentados têm direito a aumento de 25% no benefício

Hoje, a aposentadoria por incapacidade é um benefício que pode fazer toda a diferença na vida de quem não consegue mais trabalhar devido a problemas de saúde. Essa situação, infelizmente, é mais comum do que se imagina, e muitos ainda não sabem que podem ter acesso a um aumento de até 25% no valor recebido se comprovarem suas limitações.

Esse acréscimo é essencial, principalmente para garantir que um idoso tenha uma vida digna. Com ele, é possível almoçar fora, comprar medicamentos e até contratar ajuda profissional. Imagina só a diferença que isso faz no dia a dia de quem precisa de cuidados extras!

Como conseguir

O aumento de 25% no benefício serve para facilitar a vida do aposentado que, devido a uma incapacidade, precisa de mais suporte em suas atividades diárias. Isso inclui desde ajudar a preparar as refeições, até o banho e a locomoção pela casa.

De acordo com a Lei nº 8.213/1991, essa porcentagem a mais é acrescentada ao que o aposentado já recebe. Quem sofre de paralisia em partes do corpo, deficiência visual ou doenças como Parkinson e Alzheimer, pode se qualificar para esse benefício. Isso é um direito que ajuda a garantir o bem-estar e a dignidade de muitas pessoas.

Para solicitar esse aumento, o primeiro passo é acessar o Meu INSS. Seja pelo site ou pelo aplicativo, é só fazer o login com o CPF e a senha. Depois, busque a opção “Solicitar acréscimo de 25% na aposentadoria”. É imprescindível que você tenha todos os documentos necessários, especialmente os laudos médicos, que comprovem a condição de saúde.

Além disso, é fundamental deixar claro que o pedido deve ser contínuo. O INSS irá agendar uma perícia médica para avaliar a situação do aposentado. O resultado dessa avaliação poderá ser conferido diretamente pelo Meu INSS, trazendo a transparência que muitas vezes falta nesses processos.

Esse aumento de 25% não é apenas um número a mais na aposentadoria; ele representa um suporte a mais que pode ajudar a transformar a vida de quem não consegue realizar suas atividades cotidianas. A segurança e o respeito que um idoso merece podem ser garantidos com esse apoio financeiro, permitindo que eles possam viver de forma mais tranquila e digna.