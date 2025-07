Amazon cancela serviço popular e causa surpresa entre usuários

Lançado lá em 2019, o Freevee chegou como uma opção de streaming gratuita, cheia de anúncios, mas com uma oferta bem variada de conteúdos. Esse serviço, que é acessível nos Estados Unidos e no Reino Unido, rapidamente se destacou por reunir tanto produções de grandes estúdios quanto canais de entretenimento ao vivo.

Entretanto, mesmo com o sucesso, a Amazon, que é a dona do Freevee, anunciou que o serviço será descontinuado até agosto. Todo o conteúdo que está por lá vai ser transferido para o Prime Video. Essa decisão mostra que a empresa de Jeff Bezos está focando em fortificar o acervo do seu principal serviço de streaming. E, para os usuários, essa mudança pode ser bem conveniente.

A boa notícia é que a Amazon confirmou que o Freevee vai continuar disponível, tanto para quem é membro do Prime quanto para quem não é. Isso deve facilitar ainda mais a experiência de quem gosta de consumir conteúdo de qualidade.

Novidades do Prime Video: lançamentos da semana no streaming da Amazon

Além de incorporar o conteúdo do Freevee, a Amazon tem se empenhado em trazer novidades para o Prime Video em todas as partes do mundo, sempre buscando manter a plataforma cheia de opções para seus assinantes. Nesta semana, foram adicionados vários títulos novos, tanto filmes quanto séries, que prometem animar os usuários. Confira o que chegou ao catálogo:

Action (1ª temporada) – 7 de julho

Simple Plan: The Kids in the Crowd – 8 de julho

Ballard (1ª temporada) – 9 de julho

Elevação – A Linha da Extinção – 9 de julho

Nosferatu – 11 de julho

Y2K: O Bug do Milênio – 12 de julho

Os Radley – 12 de julho

The Chosen (5ª temporada) – 13 de julho

Além do conteúdo principal, a Amazon também trouxe algumas novidades através de suas assinaturas adicionais: