Descubra as causas da meningite tipo C agora

Uma menina de 11 anos perdeu a vida no último domingo (26) em Praia Grande, no litoral de São Paulo, por conta de meningite bacteriana tipo C. Essa doença é realmente séria, e se não for tratada rapidamente, pode levar à morte em questão de horas. Infelizmente, isso nos lembra da importância de estarmos sempre atentos à nossa saúde e à dos nossos pequenos.

Você sabia que, assim como na Covid-19, a meningite pode ser contraída até por quem já foi vacinado? A boa notícia é que os sintomas e a necessidade de internação costumam ser bem menores em quem já tomou a vacina.

O que causa a meningite tipo C?

A meningite tipo C é provocada pela bactéria Neisseria meningitidis. Essa bactéria gosta de se instalar na garganta ou no nariz e pode ser transmitida facilmente de uma pessoa para outra, especialmente em ambientes fechados.

Quando alguém contrai a bactéria, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea e alcançar as meninges — as membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal — causando uma infecção séria.

Existe vacina para a meningite tipo C?

Sim, existe! A vacina meningocócica C está disponível gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação. Normalmente, ela é aplicada em bebês entre 3 e 5 meses. Essa é uma oportunidade incrível para proteger nossos filhos desde cedo.

Quais os sintomas da meningite tipo C?

Aqui vai uma lista dos sintomas que podem aparecer:

– Rigidez na nuca

– Febre alta

– Dor de cabeça intensa e persistente

– Manchas grandes ou pequenas na pele, que podem ser vermelhas

– Confusão mental

– Dor de garganta

– Vômitos

– Náuseas

– Sonolência

– Dificuldade para acordar

– Dor nas articulações

– Irritação

– Fotofobia (sensibilidade à luz)

– Cansaço

– Falta de apetite

– Irritação cutânea

Se você já viu algum desses sinais, especialmente em crianças, não hesite em procurar um médico. Muitas vezes, pequenas mudanças no comportamento podem ser sinais de algo mais sério.

É sempre bom lembrar que cuidar da saúde é fundamental, seja em casa ou viajando. Afinal, um carro bem revisado garante segurança na estrada, assim como um corpo bem cuidado garante bem-estar no dia a dia.