Volkswagen lança novo carro com tecnologia de inteligência artificial

Volkswagen apresenta novo carro com tecnologia de IA
Otto – Foto: Volkswagen /Divulgação

O novo SUV compacto da Volkswagen, o Tera 2026, chegou ao Brasil em junho e já está dando o que falar. Produzido em Taubaté, São Paulo, esse modelo tem a ambição de ser exportado para mais de 20 países. O Tera é parte de uma estratégia maior da montadora, que planeja lançar 17 novos veículos até 2028, reforçando sua presença no competitivo mercado automotivo brasileiro.

Nesse cenário, o Tera se destaca em uma briga acirrada com outros SUVs compactos como Hyundai Creta, Fiat Pulse e Renault Kardian. O que ele traz de diferente? Vamos explorar!

Inovações Tecnológicas e Motorização

Uma das novidades mais legais no Volkswagen Tera 2026 é a inteligência artificial Otto, que promete facilitar a vida dos motoristas. Desenvolvida aqui mesmo no Brasil, essa tecnologia permite interações por voz e ajuda com informações importantes sobre o veículo, como autonomia e condições do carro, tudo pelo aplicativo Meu VW 2.0.

As quatro versões do Tera incluem: MPI, TSI, Comfort e High. Em relação à motorização, você pode escolher entre um motor 1.0 MPI aspirado de 84 cv e um motor turbo 1.0 TSI de 116 cv. E para facilitar ainda mais, há opções de transmissão manual de cinco marchas ou automática de seis marchas, agradando a diferentes estilos de dirigir.

Pensando em conforto, o Tera mede 4,15 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,566 metros, oferecendo um interior espaçoso e um porta-malas com capacidade para 350 litros — ideal para quem busca praticidade no dia a dia.

Versões e Preços

A versão de entrada, o MPI, lançou com um preço promocional de R$ 99.990, válido para as primeiras 999 unidades, mas logo subiu para R$ 103.990. Mesmo sendo a opção básica, ela já vem equipada com rodas de aço de 15 polegadas e um sistema multimídia de 10,1 polegadas, além de seis airbags para garantir a segurança.

Se você está interessado em mais recursos, a versão TSI MT custa R$ 116.990 e traz um motor turbo, com acabamentos mais sofisticados. A Comfort TSI AT, disponível por R$ 126.990, inclui controle de cruzeiro adaptativo, que deixa a direção ainda mais tranquila.

A topo de linha é a High TSI AT, que sai por R$ 139.990 e oferece recursos como carregador de celular por indução. Para quem busca um toque de exclusividade, tem a Outfit The Town Edition, com preço de R$ 142.290, que traz detalhes únicos, como rodas escurecidas de 17 polegadas.

O Volkswagen Tera 2026 chega para agitar o mercado de SUVs compactos, trazendo não só tecnologias modernas, mas também diversas opções de motorização. Com tantos atrativos, ele promete conquistar o coração dos motoristas brasileiros.

