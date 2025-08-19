Notícias

Elon Musk revela nova tecnologia para substituir smartphones

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
2 minutos lidos
Elon Musk apresenta tecnologia que substituirá os smartphones
Bradford G. Smith – Foto: Core Memory

Em 2024, Elon Musk deu um passo audacioso no mundo da tecnologia com o lançamento de um projeto inovador: o implante neural da sua empresa, a Neuralink. Essa iniciativa promete revolucionar a forma como nos comunicamos, ao conectar diretamente o cérebro humano a dispositivos digitais, dispensando por completo o uso de celulares. Os testes já começaram e estão avançando nos Estados Unidos.

A ideia básica por trás do implante é simples, mas fascinante. Ele utiliza uma interface cérebro-computador com um chip minúsculo que é inserido no cérebro por meio de fios ultrafinos, que se conectam diretamente aos neurônios. Dessa maneira, os impulsos elétricos que nosso cérebro emite se transformam em comandos digitais. Claro que há preocupações sobre segurança e funcionalidade a longo prazo, além de questões éticas e médicas que precisam ser muito bem avaliadas.

Funcionamento do implante neural

Imagine poder controlar seu computador só com o pensamento. É exatamente isso que o implante neural propõe. O chip se conecta ao cérebro, criando uma ponte entre nossos pensamentos e a tecnologia. Apesar de toda essa modernidade, a preocupação com a segurança do procedimento é constante. É preciso garantir que esses implantes funcionem de forma eficaz e segura por um longo período.

Primeiros testes

Os primeiros testes com humanos foram um grande marco para o projeto. A Neuralink começou a demonstrar que o implante pode realmente fazer a diferença na vida de pessoas que, por algum motivo, têm dificuldades de comunicação ou movimento, como pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Um exemplo inspirador é o de Bradford G. Smith, o terceiro paciente a receber o implante. Ele conseguiu controlar um cursor de computador e até enviar mensagens, tudo isso usando apenas o poder da mente. O feedback positivo desses testes iniciais anima tanto a equipe da Neuralink quanto as pessoas que sofrem com limitações motoras.

Impactos e aplicações futuras

Pensando no futuro, a tecnologia do implante neural poderia transformar radicalmente várias áreas, como educação, trabalho, entretenimento e saúde. Imagine assistir aulas ou participar de reuniões sem precisar de dispositivos físicos. Além disso, pessoas com mobilidade reduzida podem encontrar novas formas de interação e comunicação, melhorando significativamente sua qualidade de vida.

Expansão e inscrições para voluntários

A Neuralink está crescendo e abrindo novos centros de pesquisa, ampliando seu alcance. Recentemente, eles começaram a recrutar voluntários para os próximos testes. Os interessados precisam ter mais de 22 anos e residir nos Estados Unidos ou no Canadá, além de ter paralisia causada por lesões na medula espinhal ou ELA.

Esse implante neural já mostrou seu potencial em testes iniciais, podendo realmente transformar a forma como nos conectamos com o mundo digital. As próximas fases envolvem não apenas o avanço dos testes, mas também a missão de tornar essa tecnologia acessível para todos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Lago Nuclear, União Soviétiva, Bombas

O projeto soviético dos anos 1970: bombas, bilhões e fracasso

8 minutos atrás
A inspiradora trajetória de Antonio, vítima de sequestro, que superou traumas para se tornar um dos advogados mais respeitados dos EUA.

Menino sequestrado reencontra família e se destaca nos EUA

1 hora atrás
Como consultar o Bolsa Família de agosto usando seu CPF

Consulta ao Bolsa Família de agosto pelo CPF

1 hora atrás
Conheça o novo foco de Alice Walton, a mulher mais rica do mundo e herdeira do Walmart. Com um patrimônio de 610 bilhões de reais.

A mulher mais rica do mundo investe bilhões de forma inédita

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo