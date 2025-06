Vacina brasileira contra dengue deve ser lançada em 2026

O Instituto Butantan está caminhando a passos largos na criação de uma vacina contra a dengue, algo que pode ser um verdadeiro divisor de águas no combate a essa doença no Brasil. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está analisando o imunizante, e a expectativa é que ele esteja pronto para um amplo programa de vacinação até o início de 2026. Essa vacina é promissora porque oferece proteção contra os quatro tipos do vírus da dengue, o que é um grande avanço.

Em São Paulo, o clima de alerta continua devido à alta circulação do vírus. A chegada da vacina do Instituto Butantan traz esperança de que as estatísticas de casos melhorem, facilitando o controle da transmissão da doença de forma mais eficiente.

Detalhes do processo de aprovação da vacina

A Anvisa iniciou a análise do pedido para registro da vacina em fevereiro. Esse processo de avaliação é minucioso e envolve uma série de exigências técnicas para garantir que a vacina seja segura e eficaz. O Instituto Butantan está trabalhando em conjunto com as autoridades de saúde para atender a todas as solicitações da Anvisa, visando finalizar o registro e garantir que a vacinação em massa possa começar logo.

Contribuição da ciência brasileira

Desenvolvida com a colaboração internacional e o suporte financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a vacina do Butantan é um grande marco para a ciência e a saúde pública no Brasil. O BNDES ajudou com investimentos que foram essenciais para criar a infraestrutura necessária para a produção em larga escala, garantindo que milhões de doses estejam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com as etapas regulatórias esperadas para serem concluídas até o final deste ano, a expectativa é que a vacina seja lançada com força total no início de 2026. Esse passo promete ser crucial na luta contra a dengue no país, trazendo um alívio e esperança para milhões de brasileiros.