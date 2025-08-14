três alternativas que dispensam o uso

As cores têm um impacto muito maior em nossas vidas do que podemos imaginar. Além de darem um toque especial à decoração, elas afetam o nosso bem-estar e até mesmo nossos corpos. Por isso, quando vai decorar um ambiente – especialmente o quarto, que é o nosso espaço de descanso – é fundamental escolher os tons certos.

Ao escolher as cores para o quarto, vale a pena lembrar que uma decisão errada pode prejudicar a qualidade do sono. Algumas cores podem deixar o espaço bagunçado, desconfortável ou até estreito, comprometendo aquele momento tão importante de relaxamento.

Para ajudar nessa escolha, especialistas selecionaram três cores que é melhor evitar na hora de decorar seu quarto.

Amarelo

O amarelo é uma cor vibrante, que traz a energia do sol e está relacionada à alegria e à criatividade. No entanto, sua associação com a luz do dia pode tornar difícil o relaxamento. O uso de luz amarela intensa pode intensificar essa sensação, tornando o ambiente muito estimulante. Mas não se preocupe! Se você ama essa cor, pode optar por versões mais suaves, como um amarelo palha, que trará a mesma alegria sem atrapalhar o descanso.

Roxo vibrante

O roxo é uma cor linda, que dá um toque de sofisticação aos ambientes. Porém, o roxo vibrante é extremamente energizante, o que pode inviabilizar uma boa noite de sono. Se você quer uma cor que mantenha a personalidade do ambiente mas não prejudique seu descanso, o azul é uma ótima alternativa. Essa cor, em suas diversas tonalidades, é conhecida por criar uma atmosfera calma e tranquila, ideal para relaxar.

Branco gelo

O branco é uma escolha clássica, mas nem todas as suas tonalidades são boas para o quarto. O branco gelo, por exemplo, pode transmitir uma sensação de frieza e até de um ambiente estéril. Isso pode reduzir o conforto, especialmente quando exposta à luz artificial. Em vez disso, considere um branco mais quente, que traga uma sensação de acolhimento e paz.

Ao escolher as cores do seu quarto, leve em conta não só o estilo, mas também como cada cor pode afetar seu estado de espírito e a qualidade do seu sono. É sempre bom criar um ambiente que favoreça o descanso e a tranquilidade!