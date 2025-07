Nubank pode falir? Entenda o que acontece com seu dinheiro

A segurança dos investimentos é um tema que está sempre em alta, especialmente quando o cenário econômico fica instável. Para muitos que usam o Nubank, a preocupação gira em torno da proteção do dinheiro na NuConta, caso algo aconteça com o banco digital. Vamos esclarecer essa questão.

Os depósitos na NuConta são majoritariamente destinados a títulos públicos federais. O que isso significa na prática? Esses títulos são garantidos pelo Tesouro Nacional e não entram nas contas do banco, o que quer dizer que, mesmo que o Nubank enfrente dificuldades financeiras, seu dinheiro continua seguro. Essa estratégia é bastante comum em fintechs e garante que os fundos dos clientes fiquem protegidos, mesmo em momentos desafiadores.

Segurança com títulos públicos

Os títulos públicos são uma boa escolha porque oferecem liquidez imediata. Isso significa que você pode resgatar seu dinheiro sempre que precisar. Além de segurança, essa abordagem traz certa flexibilidade e até rentabilidade. Como esses investimentos têm o respaldo do Estado, são considerados uma opção bem sólida.

A garantia dos títulos públicos é um ponto forte. Caso o Nubank venha a falir, seus recursos nos títulos continuam intocados. Isso acontece porque o dinheiro é mantido em contas separadas, isoladas da situação financeira do banco. Assim, você fica tranquilo sabendo que seu capital está protegido.

RDB: Benefícios do Fundo Garantidor de Créditos

Outra opção que a NuConta oferece são os Recibos de Depósito Bancário (RDB). Esses recibos acrescentam mais um nível de segurança aos depósitos. Ah, e vale destacar que o RDB do Nubank tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF. Essa é uma ótima escolha para quem busca uma camada extra de proteção financeira.

Para investir em RDB, a ativação pode ser feita rapidinho pelo aplicativo do Nubank. Essa facilidade é incrível para quem deseja diversificar os investimentos e, ao mesmo tempo, proteger o capital em diferentes frentes. Além de contar com a segurança do FGC, o RDB também oferece liquidez e uma rentabilidade de 100% do CDI, o que é bastante atraente!

Assim, fica claro que o Nubank se preocupa em proteger o investimento dos clientes, oferecendo opções que garantem segurança e flexibilidade.