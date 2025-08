Lavar ou não o arroz? Especialistas respondem a dúvida

A pré-lavagem do arroz é um tema que gera bastante debate na cozinha. Muitas pessoas, desde avós até chefs, questionam se essa prática realmente faz diferença no resultado final. No Brasil, essa técnica é uma tradição querida, enquanto em outros lugares é apenas uma opção.

Quando a pré-lavagem é indicada?

Lavar o arroz pode ser uma boa ideia para remover o excesso de amido. Esse amido, se deixado no grão, pode deixar o arroz grudado e com uma textura menos agradável. Para a famosa receita de arroz branco, por exemplo, essa pré-lavagem ajuda a alcançar aquele resultado mais soltinho que todo mundo adora.

Por outro lado, para pratos como risotos ou arroz doce, a lavagem é geralmente evitada. Nesses casos, a pegajosidade do amido é o que dá aquela cremosidade característica que faz a diferença no sabor e na textura da refeição.

Benefícios e preocupações

Além da textura, a pré-lavagem pode impactar a quantidade de nutrientes que o arroz contém. Embora ajude a retirar impurezas, como poeira e resíduos do processamento, também pode levar à perda de algumas vitaminas e minerais que são importantes para a saúde.

Recentemente, estudos mostraram que o arroz pode ter contaminantes como microplásticos e arsênio. Lavar o arroz ajuda a diminuir a presença de algumas dessas substâncias na superfície, mas não as elimina completamente. Por isso, a escolha de lavar ou não deve considerar essa exposição potencial.

Decidir se deve ou não pré-lavar o arroz é uma questão que envolve vários fatores, desde o tipo de prato que você quer preparar até a preocupação com a preservação dos nutrientes. Cada situação é única e, no fim das contas, o que importa é o gosto e a experiência de cada um na cozinha.