Diabetes e aposentadoria: é possível se aposentar mais cedo?

Muitas pessoas enfrentam a diabetes, e essa condição pode trazer consigo outros problemas de saúde. Se você está pensando em se aposentar, é importante entender como essa doença pode impactar esse processo.

A Previdência Social oferece suporte para quem tem diabetes, mas é fundamental saber quais são as condições para conseguir os benefícios. A diabetes pode levar a complicações sérias, como insuficiência renal, feridas difíceis de cicatrizar e até problemas cardíacos.

Como solicitar

A diabetes é dividida em dois tipos principais. No tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, impedindo a produção do hormônio insulin. Já o tipo 2 é mais comum, afetando cerca de 90% das pessoas diagnosticadas; neste caso, há resistência à insulina.

Para se aposentar devido à diabetes, é preciso passar por uma perícia médica. Essa avaliação é feita pelo INSS, que irá verificar se você realmente tem direito ao benefício por invalidez ou de forma permanente.

Depois de agendar a perícia, é essencial reunir toda a documentação necessária. Tenha à mão laudos médicos, exames de imagem e de laboratório, além de receitas e relatórios que comprovem a condição de saúde. Se você tiver passado por alguma amputação em decorrência da diabetes, levar fotos pode ajudar na análise do INSS.

Provar a incapacidade para o trabalho é crucial para que o benefício seja concedido. Portanto, se a diabetes foi diagnosticada, você pode ter a chance de se aposentar mais cedo. A Previdência Social existe para ajudar aquelas pessoas que não conseguem mais trabalhar, principalmente por causa das contribuições feitas ao longo da vida.

Apresentando a documentação solicitada, é possível garantir uma renda através do benefício, proporcionando um pouco mais de tranquilidade em momentos difíceis.