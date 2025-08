Homem descobre relíquia histórica com detector de metais

Esse achado incrível não é só mais uma curiosidade. Ele serve como um lembrete de como a tecnologia, nesse caso um simples detector de metais, pode revelar tesouros escondidos e também ajudar em outras funções importantes, como identificar substâncias perigosas.

Recentemente, um homem encontrou uma moeda que vale milhões usando um detector de metais, e essa história ganhou destaque. Em julho de 2021, essa relíquia histórica, que remete a um período fascinante, foi descoberta e logo despertou interesse.

A revelação surpreendente

A moeda em questão vem da época de Egberto de Wessex, um rei que faz parte da linhagem do famoso Alfredo, o Grande. Após sua descoberta, a moeda foi parar em um leilão avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão — cerca de 200 mil libras esterlinas! O homem que a encontrou esteve a apenas 18 centímetros do local onde a relíquia estava escondida.

Essa peça é uma moeda de ouro anglo-saxônica, que provavelmente foi feita entre os anos 802 e 839. O local da descoberta é um bar na Inglaterra, conforme reportado pela imprensa local. Para se ter uma ideia da raridade, estima-se que cerca de 30 dessas moedas estejam circulando, sendo na maioria de prata.

Peter Preston-Morley, do setor de moedas da famosa casa de leilões Dix Noonan Webb, comentou que essa moeda pode representar um tipo de moeda que surgiu pela primeira vez no centro e norte da Itália, mas que já era conhecida na Inglaterra antes do ano 800. É uma relíquia que só tem crescido em valor e importância ao longo dos anos.

Hoje em dia, descobrir uma peça assim é uma raridade. Com 95% de pureza em ouro, apenas oito moedas desse tipo podem ser encontradas em museus na Inglaterra. Imagine ter uma dessas moedas; você poderia comprar até 360 pães com ela! O que torna esses itens ainda mais especiais é o fato de que eles eram frequentemente trocados apenas entre as figuras mais poderosas da época.

Em Bournemouth, essa moeda é um elo direto com o passado, lembrando a história de Egberto, filho de Ealmundo de Kent. Descobertas como essa não apenas fascinam, mas também nos conectam a um tempo em que os objetos carregavam significados profundos, frequentemente atraindo colecionadores prontos para brigar em leilões por essas joias do passado.