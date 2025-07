Fatores adicionais que podem causar diabetes

A diabetes é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, e quem é diagnosticado precisa fazer algumas mudanças na rotina. Muitas vezes, as pessoas pensam que o açúcar é o grande vilão, mas as causas da diabetes são bem mais complexas do que isso.

A diabetes tipo 2, que é a mais comum, responde por cerca de 90% dos casos. E, ao contrário do que se acreditava, o açúcar não é o único responsável. Esse tipo de diabetes está ligado à resistência à insulina e a fatores do nosso dia a dia, como a falta de atividade física e uma alimentação desbalanceada. Alimentos ultraprocessados, que costumam ter muitas gorduras trans e carboidratos simples, podem agravar essa resistência.

Fatores que contribuem para o desenvolvimento da diabetes

A inatividade física é um grande risco para quem se preocupa com a diabetes tipo 2. Quando a gente fica muito tempo parado, é fácil acumular gordura na região da barriga, o que acaba aumentando a resistência à insulina.

Além disso, uma dieta desequilibrada também pode elevar as chances de desenvolver a doença, principalmente se a pessoa consome muitos alimentos ultraprocessados.

A predisposição genética também entra na história. No caso da diabetes tipo 1, por exemplo, que é uma doença autoimune, o estilo de vida não tem tanta influência. Já a diabetes tipo 2, embora possa ter um fator genético, pode ser muito controlada por hábitos saudáveis.

Tipos de diabetes

Vale lembrar que existem outros tipos de diabetes que merecem atenção, como o diabetes gestacional e o pré-diabetes. O pré-diabetes, por exemplo, é uma condição que pode ser revertida com algumas mudanças no estilo de vida.

O diabetes gestacional, por sua vez, pode impactar a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez e aumentar a probabilidade de diabetes tipo 2 no futuro.

Estratégias para a prevenção

Para prevenir a diabetes tipo 2, pequenas mudanças no dia a dia fazem toda a diferença. Um bom começo é manter um peso saudável, praticar exercícios regularmente e investir em uma dieta recheada de alimentos integrais.

Reduzir a ingestão de ultraprocessados e aumentar o consumo de fibras pode ser uma boa estratégia para minimizar os riscos. E não se esqueça de cuidar do estresse e garantir uma boa noite de sono, pois isso também é fundamental para manter o equilíbrio do nosso metabolismo.