desligue o aparelho antes de dormir

O extensor de tomadas, conhecido popularmente como "benjamin" ou "T", é uma solução prática para conectar vários dispositivos eletrônicos a uma única fonte de energia. No entanto, é importante saber que esse acessório, se usado de maneira inadequada, pode trazer riscos sérios, tanto para os aparelhos quanto para as pessoas.

Muita gente não se dá conta, mas conectar vários equipamentos ao mesmo tempo, sem prestar atenção na potência de cada um, pode ser perigoso. Juntando isso ao hábito de deixar o extensor plugado por dias, o risco de sobrecarga elétrica, superaquecimento e até incêndios aumenta muito.

Por isso, é essencial respeitar a capacidade do extensor e, sempre que possível, desconectá-lo da tomada quando não estiver em uso. Essas simples ações ajudam a prevenir acidentes e garantir a segurança de todos.

Minimizando os riscos com extensores: como utilizar o aparelho corretamente?

Embora o ideal seja investir em uma régua de energia com proteção contra sobrecarga ou melhorar a quantidade de tomadas na sua casa, é possível usar extensores de forma segura. Veja algumas dicas simples para evitar problemas:

Escolha produtos de qualidade : Evite gambiarras. Aposte em extensores fabricados por marcas confiáveis.

Inspeções regulares : Dê uma olhada no extensor com frequência. Se notar fios desgastados ou com danos, é hora de trocar.

Use protetores de surto : Esses dispositivos ajudam a proteger seus aparelhos contra picos de eletricidade.

Limite aparelhos de alta potência: Tente não conectar equipamentos que consomem muita energia, como ar-condicionados ou micro-ondas, no extensor.

Evite também manter o extensor ligado por longos períodos ou conectar muitos aparelhos ao mesmo tempo. E não se esqueça de verificar a capacidade do produto. Mesmo que os aparelhos que você está usando sejam de baixa potência, a soma das correntes pode ultrapassar o limite e causar acidentes.

Seguindo essas orientações, você pode evitar situações perigosas e garantir a segurança da sua casa, além de aumentar a vida útil dos seus eletrônicos.