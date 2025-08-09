Notícias

desligue o aparelho antes de dormir

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 8 minutos atrás
1 minuto de leitura
desligue este aparelho antes de ir dormir
desligue este aparelho antes de ir dormir

O extensor de tomadas, conhecido popularmente como "benjamin" ou "T", é uma solução prática para conectar vários dispositivos eletrônicos a uma única fonte de energia. No entanto, é importante saber que esse acessório, se usado de maneira inadequada, pode trazer riscos sérios, tanto para os aparelhos quanto para as pessoas.

Muita gente não se dá conta, mas conectar vários equipamentos ao mesmo tempo, sem prestar atenção na potência de cada um, pode ser perigoso. Juntando isso ao hábito de deixar o extensor plugado por dias, o risco de sobrecarga elétrica, superaquecimento e até incêndios aumenta muito.

Por isso, é essencial respeitar a capacidade do extensor e, sempre que possível, desconectá-lo da tomada quando não estiver em uso. Essas simples ações ajudam a prevenir acidentes e garantir a segurança de todos.

Minimizando os riscos com extensores: como utilizar o aparelho corretamente?

Embora o ideal seja investir em uma régua de energia com proteção contra sobrecarga ou melhorar a quantidade de tomadas na sua casa, é possível usar extensores de forma segura. Veja algumas dicas simples para evitar problemas:

  • Escolha produtos de qualidade: Evite gambiarras. Aposte em extensores fabricados por marcas confiáveis.

  • Inspeções regulares: Dê uma olhada no extensor com frequência. Se notar fios desgastados ou com danos, é hora de trocar.

  • Use protetores de surto: Esses dispositivos ajudam a proteger seus aparelhos contra picos de eletricidade.

  • Limite aparelhos de alta potência: Tente não conectar equipamentos que consomem muita energia, como ar-condicionados ou micro-ondas, no extensor.

Evite também manter o extensor ligado por longos períodos ou conectar muitos aparelhos ao mesmo tempo. E não se esqueça de verificar a capacidade do produto. Mesmo que os aparelhos que você está usando sejam de baixa potência, a soma das correntes pode ultrapassar o limite e causar acidentes.

Seguindo essas orientações, você pode evitar situações perigosas e garantir a segurança da sua casa, além de aumentar a vida útil dos seus eletrônicos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 8 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Brasileiros são bem-vindos nestes 5 países do exterior

Cinco países que recebem bem os brasileiros no exterior

38 minutos atrás
Como acabar com uma briga em segundos: a dica dos especialistas

Como resolver uma briga rapidamente: dicas de especialistas

2 horas atrás
Acordar de madrugada pode ser um sinal que seu cérebro está tentando te dar

Acordar cedo pode indicar alerta do seu cérebro

2 horas atrás
Especialistas indicam formas eficazes para combater e prevenir dores no pescoço

Especialistas sugerem métodos para prevenir dores no pescoço

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo