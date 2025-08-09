Cidade brasileira tem mais mulheres que homens: descubra onde é

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, se destaca por ter uma maior população feminina. De acordo com o IBGE, 54,6% dos moradores são mulheres. Isso representa cerca de 228.881 mulheres em um total de 418.608 habitantes. Para você ter uma ideia, isso equivale a aproximadamente 82,8 homens para cada 100 mulheres.

Esse número supera a média nacional, onde as mulheres representam 51,5% da população do Brasil.

A disparidade

Além de Santos, outras cidades também apresentam uma alta proporção de mulheres. Salvador, na Bahia, tem 54,4%, enquanto São Caetano do Sul registra 54,32%. Niterói, no Rio de Janeiro, fica com 54,19%, e Aracaju, em Sergipe, apresenta 54,11%. O Censo também apontou Recife, em Pernambuco, com 54,09%.

Essa tendência não se limita apenas a Santos. Olinda, em Pernambuco, também tem 54,09% de mulheres, enquanto Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chega a 53,9%.

Um dos fatores que contribui para essa diferença é a expectativa de vida das mulheres, que geralmente é maior que a dos homens. De acordo com o IBGE, Vitória, no Espírito Santo, conta com 53,71% de mulheres, e Águas de São Pedro, em São Paulo, possui 53,63%. No cenário político, Santos se destaca novamente: cerca de 65,4% das pessoas que atuam na prefeitura são mulheres, totalizando 7.171 funcionárias. Elas também ocupam 54,4% das posições de liderança, como chefes e coordenadoras em diversas áreas, incluindo a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Esses dados mostram que as mulheres em Santos não apenas compõem uma parte significativa da população, mas também têm um papel ativo nas esferas profissionais e políticas da cidade. Isso evidencia a importância de criar mais oportunidades para elas, sobretudo em empregos e na abertura de pequenos negócios. Projetos voltados para o empoderamento feminino podem impulsionar ainda mais a participação delas no mercado de trabalho, ajudando a construir um futuro promissor.