Cidades no Brasil que remetem à Alemanha

Italo Pastorini
Onde no Brasil você encontra cidades que lembram a Alemanha
Santa Catarina é um estado que traz à mente a Alemanha, com suas cidades que refletem a cultura e os costumes alemães. Se você for por lá, vai sentir como se estivesse visitando o país europeu, aproveitando passeios encantadores e uma gastronomia rica.

A presença de imigrantes alemães no Brasil, especialmente entre 1920 e 1930, deixou marcas profundas na região. Muitas das tradições e festas que conhecemos hoje têm raízes nessa influência.

Cidades com Charme Alemão

Um dos destaques é Pomerode, que se parece uma cena de conto de fadas. As construções têm um toque romântico, e as festas que rolam por lá seguem a mesma linha da cultura alemã. Decorações típicas, canecas de chopp, tudo isso faz parte da experiência.

Outro lugar imperdível é Blumenau, onde acontece a famosa Oktoberfest. Este evento é o segundo maior do mundo, só perde para a festa em Munique, na Alemanha. É uma ótima oportunidade para quem deseja mergulhar na cultura alemã, com muita música e, claro, chopp gelado.

Joinville também é uma parada obrigatória. A cidade é famosa pela Festa das Flores e o Festival de Dança. Esses eventos atraem turistas que podem se encantar com as cores e as tradições locais.

Em Brusque, o comércio é forte, com diversas lojas de roupas. E se você der uma passada em Ibarama, no Rio Grande do Sul, vai encontrar pratos típicos que perpetuam a tradição alemã e eventos que celebram essa herança cultural.

Jaraguá do Sul é uma cidade que, embora tenha recebido imigrantes de várias origens, guarda boas raízes da cultura alemã. A Oktoberfest de Blumenau nasceu em 1984, após os moradores enfrentarem uma enchente que devastou a cidade. Para ajudar na recuperação, criaram a festa, que hoje já reuniu mais de 700 mil pessoas, aproveitando a música e o chopp em um clima de celebração.

Se você está planejando as férias ou deseja uma escapada de poucos dias, não deixe de visitar essas cidades que trazem um pedaço da Alemanha para o Brasil. A experiência promete ser única e encantadora!

