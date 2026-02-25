Mau hálito: descubra as causas além da higiene bucal

O mau hálito, também conhecido como halitose, é um problema que muita gente enfrenta, e não está sempre ligado à higiene bucal. É verdade que escovar os dentes e tirar a sujeira da boca são fundamentais, mas algumas causas vão além disso e podem se relacionar a condição de saúde mais complexa.

O dentista Rildo Batista Freire, que trabalha na Unime em Lauro de Freitas, conta que algumas doenças respiratórias, como sinusite ou infecções na garganta, podem causar aquele odor desagradável. Isso acontece por conta de bactérias e secreções que se acumulam nessas áreas. E não para por aí: problemas digestivos, como refluxo ou gastrite, também podem ser os vilões, porque o que rola dentro do estômago pode afetar o hálito.

“E mais: alterações metabólicas e doenças crônicas, como diabetes e problemas renais, também podem liberar compostos químicos pela respiração”, diz Rildo. E se você estiver usando medicamentos que diminuem a produção de saliva, fuma ou bebe, pode estar intensificando o problema, mesmo que escove os dentes direitinho.

Sinais de alerta para halitose de origem não bucal

Ficar atento aos sinais pode ajudar a identificar se o mau hálito vem de um problema mais sério. Aqui estão alguns indicativos:

Mau hálito que persiste, mesmo após a limpeza;

que persiste, mesmo após a limpeza; Gosto metálico ou amargo na boca;

Boca seca que não melhora;

Dor abdominal;

Tosse frequente.

Se notar um desses sinais, é bem importante procurar um profissional — seja um dentista, um especialista em otorrinolaringologia ou um gastroenterologista. O diagnóstico certo é o primeiro passo para um tratamento eficaz.

Tratamento da halitose

Controlar a halitose exige uma abordagem que envolva várias áreas de saúde. Rildo explica que, se o mau hálito estiver ligado a alguma doença, controlar essa condição pode ajudar bastante a melhorar a situação. Enquanto isso, manter a hidratação em dia, fazer uma boa limpeza na língua e usar enxaguantes bucais pode ser bem útil.

Dicas para reduzir ou eliminar a halitose

Saber a origem do problema é fundamental, mas existem algumas dicas práticas que podem ajudar muito no dia a dia:

1. Higiene bucal completa

Escovar os dentes ao menos três vezes por dia e usar fio dental diariamente é o básico. Lembre-se da língua! É lá que muitas bactérias se acumulam. Um raspador de língua ou uma escova macia pode ser seu aliado. Troque sua escova a cada três meses para garantir que ela continue eficiente.

2. Hidratação e estímulo da saliva

Beber água frequentemente é essencial! A boca seca facilita a proliferação de bactérias. Se você gosta de goma de mascar sem açúcar, ela também pode ajudar a incentivar a produção de saliva.

3. Alimentação equilibrada

Fuja do excesso de alho, cebola, álcool e café, pois eles podem intensificar o mau hálito. Priorize alimentos ricos em fibras, frutas e vegetais crus — eles ajudam a dar aquela limpada natural nos dentes.

4. Cuidados com a boca seca

O cigarro e o consumo excessivo de álcool podem ressecar a boca. Se a boca seca é um problema persistente, converse com seu dentista sobre sprays e pastilhas que podem ajudar.

5. Enxaguantes e produtos bucais

Use enxaguantes conforme a recomendação do dentista, mas cuidado com os que contêm álcool ou que apenas aromatizam a boca — eles não resolvem o problema, só disfarçam.

6. Consultas regulares

Mantenha consultas preventivas com o dentista a cada sei meses. Isso ajuda a evitar cáries, gengivite e outras questões que podem causar halitose. Se o mau hálito persistir mesmo com os cuidados, é hora de buscar um dentista para investigar mais a fundo.

Lembre-se: cuidar da boca não é só uma questão de estética, é também sobre saúde e bem-estar!