Entenda a celulite facial e como tratá-la eficazmente

Neste sábado (2), a jornalista Adriana Perroni, da Record, compartilhou uma situação difícil: precisou de internação por conta da celulite facial. Ela já havia enfrentado essa condição antes, mas, infelizmente, o inchaço no rosto voltou. Em um vídeo nas redes sociais, contou o que aconteceu:

“Oi, pessoal! Estou de volta ao hospital. Ontem, meu rosto inchou novamente e o carocinho reapareceu. Fui para o pronto-socorro e descobri que a infecção não tinha sido totalmente curada. Precisei ser internada outra vez para continuar o tratamento com antibióticos.”

O que é celulite facial?

A celulite facial não é o mesmo tipo que pensamos para o corpo. Trata-se de uma infecção bacteriana que pode aparecer em qualquer área do rosto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os sintomas mais comuns incluem vermelhidão e dor. Muitas vezes, o inchaço também aparece, como no caso da Adriana. Se não receber o tratamento adequado, essa condição pode levar a complicações sérias.

É aquela situação que a gente não quer que aconteça, mas que pode aparecer quando menos esperamos. Ficar de olho nos sinais é essencial, já que o rosto é uma área sensível.

Qual o tratamento para celulite facial?

No caso de um quadro leve, o tratamento geralmente envolve analgésicos e antibióticos. O objetivo aqui é aliviar as dores e combater a infecção. Mas é bom lembrar que, em casos mais avançados, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. É sempre melhor prevenir, né? Um acompanhamento médico é fundamental se você perceber algo estranho no seu rosto.

Além disso, a saúde da pele é um reflexo do nosso dia a dia. Então, cuidar do rosto é tão importante quanto manter o carro em dia para evitar problemas na estrada. Pense nisso!