Descubra o que é a hérnia de disco cervical

O cantor Tiago Iorc compartilhou com seus fãs que está internado devido a uma crise de hérnia de disco cervical. Ele fez esse anúncio nas redes sociais no último fim de semana, e para acalmar a galera, contou que já passou por uma cirurgia. Aproveitou também para dar um toque sobre a importância de cuidar da postura no dia a dia, algo que muita gente acaba deixando de lado.

### O que é a hérnia de disco cervical?

A hérnia de disco cervical acontece quando os discos intervertebrais, que funcionam como uma espécie de mola entre as vértebras, se deslocam e pressionam um nervo ou uma raiz cervical. Essa pressão pode causar inflamação e, poxa, quem já teve dor no pescoço sabe como é chato. As dores podem até se espalhar para os braços!

Os casos de hérnia de disco mais comuns costumam aparecer na parte lombar e cervical da coluna. Na maioria das vezes, a cirurgia não é necessária, e os médicos conseguem diagnosticar a condição com exames de imagem. E como o Tiago mesmo comentou, essa situação muitas vezes está ligada a ficar por longos períodos em posições desconfortáveis, como quando a gente está com a cabeça baixa ou o pescoço curvado.

Ele ainda destacou que a sua condição se agravou por conta do tempo que passa tocando violão e, claro, o uso excessivo do celular, algo que é um verdadeiro “mal contemporâneo”. Isso faz muito sentido! Quem nunca ficou ali com o pescoço torto olhando para a tela do celular?

### Tratamento para hérnia de disco cervical

Se você ou alguém que conhece está passando por isso, conheça os tratamentos que podem ajudar:

– Compressas quentes para aliviar a dor

– Medicamentos específicos

– Fisioterapia, que pode fazer maravilhas

– Exercícios para fortalecer a musculatura

– Em casos mais graves, cirurgia

Lembre-se que, além das questões posturais, especialistas apontam que outros fatores podem agravar a situação, como a baixa ingestão de água, altos níveis de estresse e uma alimentação que privilegia comidas inflamatórias. Então, se você adora dirigir longo trecho no trânsito, comece a pensar em pequenas mudanças para cuidar da saúde da sua coluna!