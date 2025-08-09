Notícias

Por que esquecemos nomes de pessoas recém-conhecidas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Por que você esquece o nome das pessoas que acabou de conhecer
Por que você esquece o nome das pessoas que acabou de conhecer

Esquecer o nome de alguém que acabamos de conhecer é bem mais comum do que você imagina. E, acredite, isso não necessariamente tem a ver com problemas de memória ou falta de atenção. Na verdade, é um processo normal do nosso cérebro.

Nosso cérebro pode ter dificuldade em formar conexões sólidas com nomes, especialmente quando eles não têm um significado ou contexto. Se não conseguimos estabelecer algum tipo de ligação emocional com o nome da pessoa, a tendência é que ele desapareça da nossa mente rapidamente após o primeiro contato.

Uma forma de entender esse esquecimento é através do paradoxo de Baker/Baker, uma referência a um famoso experimento da psicologia cognitiva. Nele, um grupo de participantes é apresentado a um rosto desconhecido, e a um dos grupos é dito que o nome da pessoa é "Baker". O outro grupo, por sua vez, descobre que "Baker" é também a profissão dele, ou seja, "padeiro" em inglês.

Os resultados mostraram que aqueles que souberam da profissão lembraram do nome com muito mais facilidade. Isso acontece porque a profissão pode evocar memórias afetivas ligadas a padarias, facilitando a retenção da informação.

Como o paradoxo de Baker/Baker explica o esquecimento de nomes?

Esse paradoxo ilustra uma realidade que todos nós já vivenciamos. Quando temos um contexto que faz a informação parecer mais relevante, fica mais fácil recordar.

Fatores contextuais que afetam a lembrança de nomes

Além de não haver conexão emocional, o ambiente onde nos encontramos também influência na nossa capacidade de lembrar nomes. Por exemplo, interagir em lugares muito movimentados, onde há uma enxurrada de informações, pode dificultar essa memorização.

Situações de estresse ou ansiedade, como estar em uma festa cheia de gente ou numa reunião importante, também podem prejudicar nossa concentração. Isso torna quase impossível reter novas informações, incluindo o nome de alguém que conhecemos naquele momento.

Dicas para memorizar nomes com mais facilidade

Para evitar situações constrangedoras, existem algumas dicas práticas que podem ajudar você a lembrar nomes, mesmo em encontros breves. Veja algumas sugestões:

  • Foque na apresentação: Ao conhecer alguém novo, concentre-se no nome e na conversa. Tente repetir o nome mentalmente e busque uma ligação com algo familiar.

  • Associe o nome a algo conhecido: Relacione o nome da pessoa a uma característica marcante ou a uma memória. Isso pode facilitar a lembrança.

  • Exercite sua memória: Jogos e atividades que envolvem nomes e rostos são ótimas formas de treinar sua capacidade de memorização.

Por fim, não se esqueça de que esquecer o nome de pessoas recém-conhecidas é algo normal. Admitir isso não precisa ser motivo de vergonha. Contudo, se isso acontecer com muita frequência ou vier acompanhado de outros sintomas, vale a pena conversar com um profissional de saúde.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Trens que atravessam prédios e térreo no 20º andar: conheça a verdadeira

Cidade cyberpunk na China: uma nova realidade urbana

17 minutos atrás
alumínio, reciclagem, panela

Como latinhas de alumínio viram panelas após reciclagem

1 hora atrás
Bênção, Pais, Costume

Pedir bênção aos pais se torna cada vez menos comum

2 horas atrás
Pesquisadores identificam nova espécie de sucuri na Amazônia com 6,3 m, 200 kg e diferença genética maior que entre humanos e chimpanzés.

Nova espécie de sucuri gigante é descoberta na Amazônia

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo