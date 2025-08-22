Peste bubônica: caso raro é confirmado em recente investigação

Um acampamento que deveria ser um momento de descontração acabou se tornando um alerta importante. Nos EUA, um homem foi picado por uma pulga e, o que parecia uma simples picada, revelou-se um caso de peste, demonstrando como uma situação comum pode ter sérias consequências.

As autoridades do condado de El Dorado estão analisando a situação com atenção. O infeliz acampante está se recuperando em casa, amparado por médicos que o ajudam no tratamento. Esse caso chama a atenção para os riscos que envolvem a natureza, especialmente em áreas onde esses pequenos insetos proliferam.

O perigo das pulgas

Em 2020, outro caso semelhante foi registrado, ligado à bactéria Yersinia pestis. Essa bactéria não é uma preocupação pequena. Nos EUA, especialmente em regiões rurais, a probabilidade de picadas de pulgas é maior. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, são cerca de sete casos por ano.

Na Califórnia, a bactéria é bastante preocupante. Caminhadas em áreas mais isoladas podem expor as pessoas a riscos, já que roedores que podem transmitir a peste são comuns por lá. Para evitar problemas, é essencial limpar bem os arbustos, retirar lixos acumulados e até pedras que possam servir de abrigo para esses insetos.

É importante também que as pessoas usem repelentes e cuidem para que seus animais tenham proteção adequada contra pulgas. A peste, causada pela Yersinia pestis, pode ser fatal e se agrava quando pulgas picam animais que, por sua vez, transmitirão a doença aos humanos.

Os sintomas não aparecem instantaneamente. Podem levar até duas semanas para se manifestar, e incluem calafrios, gânglios linfáticos inchados, fraqueza e febre. Essa bactéria se apresenta de diversas formas. Na peste bubônica, por exemplo, notamos inchaços e dores nos linfonodos, que são os famosos "bubões".

Já a forma pneumônica é mais preocupante, pois é transmitida através de gotículas no ar. Isso pode causar problemas respiratórios e um grande desconforto no peito. Por fim, a septicêmica é a mais grave, pois ocorre quando a infecção se espalha pela corrente sanguínea. Diante de qualquer sintoma ou suspeita, o melhor caminho é buscar ajuda médica imediata, pois os profissionais saberão indicar o tratamento apropriado.