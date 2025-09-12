Notícias

Pesquisadores descobrem criatura marinha com três olhos de 500 milhões de anos

encontraram uma ‘besta do mar’ com três olhos escondida há 500 milhões de anos

Nomeada Mosura fentoni, essa incrível criatura do mar, que viveu cerca de 500 milhões de anos atrás, é frequentemente chamada de “besta do mar”. O que a torna ainda mais intrigante é que ela tinha três olhos.

Essa espécie faz parte dos radiodontes e é classificada como um artrópode. Pesquisas recentes, publicadas na Royal Society Open Science, nos ajudam a entender mais sobre esses seres que, mesmo com tanto tempo, ainda nos surpreendem.

Através de fósseis, podemos descobrir não apenas como era a Mosura fentoni, mas também como se desenvolveram seres como aranhas, insetos e caranguejos. É fascinante como essas descobertas nos conectam com o passado da vida na Terra.

Mais informações sobre a Mosura fentoni

A Mosura fentoni tinha brânquias na parte de trás, formadas por cerca de 16 segmentos. Seu corpo lembrava o de seres que conhecemos hoje, como tatuzinhos-de-jardim e caranguejos-ferradura. Joe Moysiuk, curador e líder do estudo, destaca que essa diversidade nas formas de vida é impressionante.

O Dr. Jean-Bernard Caron, coautor do estudo, comenta que “a nova espécie mostra que esses primeiros artrópodes já eram surpreendentemente diversos e estavam se adaptando de maneira comparável aos seus parentes modernos distantes”. Além das brânquias, a “besta do mar” possuía garras semelhantes às de crustáceos.

De acordo com Moysiuk, apesar de não serem parentes diretos, a Mosura provavelmente nadava como uma raia, movimentando suas nadadeiras de forma ondulada, quase como se estivesse voando debaixo d’água. Essa leveza de movimento a tornava ainda mais fascinante.

Em relação ao tamanho, a Mosura fentoni tinha proporções que lembravam um dedo indicador, e seus métodos de natação renderam a ela o apelido de “mariposa marinha”. Além disso, sua boca era bem curiosa, em forma de apontador de lápis, com fileiras de placas serrilhadas, o que a diferenciava de qualquer outro animal conhecido.

Quanto à alimentação, ainda não é possível definir com precisão o que ela consumia. Acredita-se que a Mosura fentoni coexistia com vermes-bolota, poliquetas e até outros artrópodes parecidos com crustáceos. Contudo, ela também tinha predadores: Anomalocaris canadensis, que tinha uma aparência semelhante à de camarões, e Burgessomedusa phasmiformis, uma água-viva, eram alguns de seus possíveis caçadores. É fascinante ver como essas relações pré-históricas mostram a dinâmica da vida no oceano daquela época.

