Pesquisadores descobrem criatura marinha com três olhos de 500 milhões de anos

Nomeada Mosura fentoni, essa incrível criatura do mar, que viveu cerca de 500 milhões de anos atrás, é frequentemente chamada de “besta do mar”. O que a torna ainda mais intrigante é que ela tinha três olhos.

Essa espécie faz parte dos radiodontes e é classificada como um artrópode. Pesquisas recentes, publicadas na Royal Society Open Science, nos ajudam a entender mais sobre esses seres que, mesmo com tanto tempo, ainda nos surpreendem.

Através de fósseis, podemos descobrir não apenas como era a Mosura fentoni, mas também como se desenvolveram seres como aranhas, insetos e caranguejos. É fascinante como essas descobertas nos conectam com o passado da vida na Terra.

Mais informações sobre a Mosura fentoni

A Mosura fentoni tinha brânquias na parte de trás, formadas por cerca de 16 segmentos. Seu corpo lembrava o de seres que conhecemos hoje, como tatuzinhos-de-jardim e caranguejos-ferradura. Joe Moysiuk, curador e líder do estudo, destaca que essa diversidade nas formas de vida é impressionante.

O Dr. Jean-Bernard Caron, coautor do estudo, comenta que “a nova espécie mostra que esses primeiros artrópodes já eram surpreendentemente diversos e estavam se adaptando de maneira comparável aos seus parentes modernos distantes”. Além das brânquias, a “besta do mar” possuía garras semelhantes às de crustáceos.

De acordo com Moysiuk, apesar de não serem parentes diretos, a Mosura provavelmente nadava como uma raia, movimentando suas nadadeiras de forma ondulada, quase como se estivesse voando debaixo d’água. Essa leveza de movimento a tornava ainda mais fascinante.

Em relação ao tamanho, a Mosura fentoni tinha proporções que lembravam um dedo indicador, e seus métodos de natação renderam a ela o apelido de “mariposa marinha”. Além disso, sua boca era bem curiosa, em forma de apontador de lápis, com fileiras de placas serrilhadas, o que a diferenciava de qualquer outro animal conhecido.

Quanto à alimentação, ainda não é possível definir com precisão o que ela consumia. Acredita-se que a Mosura fentoni coexistia com vermes-bolota, poliquetas e até outros artrópodes parecidos com crustáceos. Contudo, ela também tinha predadores: Anomalocaris canadensis, que tinha uma aparência semelhante à de camarões, e Burgessomedusa phasmiformis, uma água-viva, eram alguns de seus possíveis caçadores. É fascinante ver como essas relações pré-históricas mostram a dinâmica da vida no oceano daquela época.