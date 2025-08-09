Notícias

Os melhores resorts à beira-mar para famílias aproveitarem

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Os 8 melhores resorts à beira-mar para toda a família aproveitar
Os 8 melhores resorts à beira-mar para toda a família aproveitar

No Brasil, a diversão em família é garantida em vários resorts incríveis. Esses lugares são perfeitos para curtir férias ou até mesmo um final de semana especial. A variedade é enorme, com opções para todos os gostos e idades, bastando se organizar para aproveitar cada momento.

Se você está pensando em uma viagem em família, vai ver que a escolha de um resort pode ser uma das melhores maneiras de garantir diversão e relaxamento. Esses lugares têm tudo para agradar, desde atividades para as crianças até opções de lazer para os adultos.

Lugares ideais

Um dos resorts que agrada a todos é o Salinas Maragogi, localizado em Alagoas. Ele fica à beira-mar e é perfeito tanto para famílias quanto para grupos de amigos. Se a intenção é passar tempo de qualidade com as crianças, o Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, é uma ótima escolha. Com várias atividades infantis e diversas piscinas, esse resort garante momentos de alegria.

Para os casais que buscam um refúgio romântico, o Nannai Resort e Spa, em Porto de Galinhas, Pernambuco, é uma excelente opção. O ambiente aconchegante, cercado por águas calmas e natureza exuberante, cria uma experiência única. Já se você está planejando uma viagem em família com um parque aquático, o Arraial D’Ajuda Eco Resort, em Porto Seguro, na Bahia, oferece muitos escorregadores e tobogãs para a diversão dos pequenos.

Se a gastronomia for uma prioridade, o Vila Galé Cumbuco Resort, em Caucaia, Ceará, se destaca. Com um cardápio diversificado, ele atende bem famílias grandes e garante que todos saiam satisfeitos. Para quem busca isso junto ao mar tranquilo, o Jequitimar, em Guarujá, São Paulo, oferece uma linda praia e acomodações confortáveis.

Para quem precisa de uma opção mais econômica, o Praia Bonita Resort & Conventions, em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, é uma alternativa bem acessível. E não esqueça de considerar o Iberostar Selection, na Praia do Forte, Bahia. Com coqueiros à vista e águas límpidas, o local é um verdadeiro cartão-postal.

Viajar para um resort facilita muito a vida, permitindo que você aproveite ao máximo o tempo com a família. Escolher um lugar que se adapte aos seus gostos e às necessidades de todos é a chave para uma estadia inesquecível. Além disso, sempre há locais próximos que podem enriquecer ainda mais a experiência.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Acordar de madrugada pode ser um sinal que seu cérebro está tentando te dar

Acordar cedo pode indicar alerta do seu cérebro

10 minutos atrás
Especialistas indicam formas eficazes para combater e prevenir dores no pescoço

Especialistas sugerem métodos para prevenir dores no pescoço

40 minutos atrás
12 locais em São Paulo que os paulistanos não costumam revelar aos turistas

12 lugares em São Paulo pouco conhecidos pelos turistas

2 horas atrás
civilização maia

Civilização maia tinha população semelhante à de Minas Gerais

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo