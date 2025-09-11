Nasa seleciona quatro pessoas para experimento em Marte

As coisas estão esquentando na NASA, que está se preparando para enviar pessoas a Marte. Para isso, a agência espacial vai colocar quatro voluntários em um experimento bem intenso, onde eles ficarão em total isolamento por quase um ano.

O projeto se chama Crew Health and Performance Exploration Analog (ou CHAPEA, para os íntimos) e começará no dia 19 de outubro. Esses bravos voluntários passarão 378 dias simulando as condições do planeta vermelho, e o experimento terminará em 31 de outubro do ano que vem — bem no Halloween!

Como será a vida dos voluntários

Os escolhidos ficarão em um espaço chamado Mars Dune Alpha, que tem 158 m² e foi criado com um modelo 3D. Durante o experimento, cada um dos participantes terá um papel específico: um será médico, outro ficará responsável pelas ciências, um terceiro será o comandante e o quarto, o engenheiro de voo.

A rotina deles vai ser bem diferente da nossa. Eles terão que lidar com limitações de alimentos e água, além de enfrentar desafios na comunicação, que pode levar de 5 a 20 minutos para funcionarem, como se estivessem realmente em Marte. E não para por aí! Eles também poderão passar por falhas de equipamento, o que vai aumentar a pressão no ambiente.

O experimento exige um isolamento total, o que significa que cada voluntário terá que preparar suas próprias refeições e cuidar de várias questões do dia a dia. Eles vão explorar tecnologias que podem ajudar, como a reciclagem de água e outros cuidados médicos. A ideia é que a NASA compreenda os impactos físicos e psicológicos que essa experiência pode trazer a longo prazo.

O projeto CHAPEA, que envolve três simulações no total, é uma das etapas mais importantes para entender como uma equipe pode se comportar em uma missão tão longa e desafiadora. Essa será a segunda simulação; a primeira já foi concluída em julho do ano passado, e os resultados mostraram que os participantes conseguiram se ajudar muito, mesmo em total isolamento. Agora, a NASA espera que as lições aprendidas ajudem a preparar ainda melhor os voluntários para as futuras missões em Marte.