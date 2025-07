Julho terá feriado? Confira as informações do calendário

Para quem estava esperando um feriado em julho, a notícia pode não ser uma das melhores. Sem contar as datas nacionais em 2025, apenas o estado de São Paulo terá um dia de folga, na quarta-feira, 9 de julho. É o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, que lembrou a luta dos paulistas por uma nova constituição contra o governo de Getúlio Vargas. Mas atenção: essa folga é só para o estado de São Paulo, os outros estados não têm esse feriado.

No Rio de Janeiro, a situação é um pouco diferente. A capital vai ter uma pausa por conta da Reunião da Cúpula do BRICS, que acontece na sexta-feira, 4 de julho. O governo estadual decretou ponto facultativo nesse dia, e na segunda-feira, 7 de julho, também não haverá expediente.

Em setembro, a festa começa de verdade com o feriado do Dia da Independência, logo no dia 7. Depois, tem o feriado de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, seguido por Finados em 2 de novembro. E não podemos esquecer do Dia da Consciência Negra, que será comemorado no dia 20, uma quinta-feira.

Julho sem folgas

Quem esperava um respiro em julho de 2025 vai se deparar com um mês sem feriados nacionais. Isso significa que a maioria dos brasileiros seguirá com sua rotina normal, sem interrupções. É uma notícia que pode impactar setores como comércio e turismo, que costumam se beneficiar de feriados prolongados.

No dia 9 de julho, os serviços públicos em São Paulo não vão funcionar, já que a legislação estadual prevê fechamento. Para quem está fora do estado, esse dia será considerado útil e os planos podem seguir sem alterações. No Rio de Janeiro, o expediente será suspenso por dois dias: na sexta-feira, 4, e na segunda-feira, 7.

Assim, as mudanças devem ocorrer apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro durante julho. Fora isso, a rotina dos outros estados continua a mesma, sem qualquer alteração. Enquanto os paulistas aproveitam o feriado em 9 de julho, os cariocas terão um pequeno prolongamento de folga pelos dias 4 e 7.

Se você planeja alguma viagem, vai precisar se organizar nos finais de semana, já que julho não terá feriados nacionais. O planejamento das pausas fica a critério de cada um, e a próxima oportunidade será mesmo no feriado da Independência do Brasil em setembro.