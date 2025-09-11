Homem arrecada US$ 100 bilhões em 24 horas e afeta Musk

Apesar da intensa concorrência, o empresário Elon Musk tinha se mantido no topo da lista dos homens mais ricos do mundo por quase um ano. Porém, isso mudou recentemente, de acordo com informações do portal Bloomberg.

Na última quarta-feira (10), a Oracle anunciou resultados trimestrais surpreendentes. Como consequência, Larry Ellison, co-fundador da empresa, viu sua fortuna aumentar em cerca de US$ 101 bilhões, totalizando US$ 393 bilhões. Com 81 anos, Ellison é presidente do conselho e diretor de tecnologia da Oracle, e a maior parte de sua riqueza está ligada ao desempenho das ações da companhia, focada em softwares de banco de dados.

Os resultados positivos da Oracle também aqueceram a Bolsa de Nova York, resultando em um impressionante aumento de 41% nas ações da empresa em apenas um dia, a maior alta já registrada.

Elon Musk recupera posição no topo do ranking de bilionários

Embora o Bloomberg tenha destacado o sucesso de Larry Ellison, não levou muito tempo para que Elon Musk recuperasse a liderança. No final do dia, a valorização das ações da Oracle começou a desacelerar, com a queda de 40% para 36%. Isso fez com que o patrimônio de Ellison voltasse a US$ 383 bilhões, colocando-o atrás de Musk por cerca de US$ 1 bilhão.

Dessa forma, mesmo com metodologias diferentes, o ranking do Bloomberg Billionaires Index acabou alinhando-se com os dados da Forbes, onde Musk e Ellison também ocupam, respectivamente, a primeira e a segunda posição. É interessante notar que, mesmo diante das oscilações do mercado, a lista da Forbes permaneceu a mesma, já que Musk mantém a liderança há um bom tempo, deixando os outros concorrentes bem para trás.