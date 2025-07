Gases intestinais: saiba se são sinal de alerta para a saúde

Aproximadamente 65% da população mundial vive com intolerância à lactose. Isso significa que, ao consumir laticínios, muitas pessoas podem sofrer com gases e desconforto abdominal. Embora essa condição possa ser ignorada, é importante prestar atenção, pois ela pode indicar problemas mais sérios. Mas como saber quando é hora de buscar ajuda médica?

Causas comuns da flatulência

A flatulência acontece quando o ar entra no sistema digestivo ou quando bactérias no intestino produzem gases durante a digestão. Quando os níveis de gases são muito elevados, isso pode ser um sinal de alergias alimentares, como a intolerância à lactose. Nesse caso, o organismo tem dificuldade em quebrar a lactose, o que resulta em gases acumulados no intestino grosso após consumir produtos lácteos.

Outra causa comum de gases é a síndrome do intestino irritável (SII). Essa condição afeta entre 10% e 15% da população e provoca não apenas dor abdominal, mas também a produção excessiva de gases, especialmente após o consumo de alimentos ricos em FODMAPs. Esses são carboidratos que algumas pessoas têm dificuldade em digerir.

Estratégias para manejar e reduzir a flatulência

Uma das melhores maneiras de controlar a produção de gases é ajustar os hábitos alimentares. Dietas com baixo teor de FODMAPs, que incluem frutas e vegetais específicos, podem ajudar a aliviar os sintomas. Isso pode ser uma boa saída para quem quer diminuir a sensação de inchaço.

Outra opção são as enzimas digestivas, como a lactase, que facilitam a digestão para aqueles com intolerância à lactose. No entanto, esses suplementos não funcionam da mesma forma para todos, então é importante consultar um profissional de saúde antes de começar a usá-los.

Praticar exercícios físicos regularmente também faz diferença. Movimentar-se contribui para a melhora da digestão e ajuda a reduzir os gases. Além disso, beber bastante água é fundamental para manter o corpo hidratado e auxiliar no processo digestivo.

Embora algumas soluções caseiras possam ser úteis, se os sintomas persistirem, é vital procurar avaliação médica. Muitas vezes, condições que podem parecer simples merecem um diagnóstico profissional para que a causa específica dos gases excessivos seja identificada e tratada corretamente. Isso é especialmente importante para diferenciar entre problemas relacionados à dieta e questões gastrointestinais mais complexas.