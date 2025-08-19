Notícias

Estrada de tijolos amarelos é descoberta no fundo do mar

Estrada de tijolos amarelos em Mágico de Oz – Foto: LinkedIn

Uma equipe de exploração a bordo do navio Nautilus fez uma descoberta incrível no Oceano Pacífico: uma formação subaquática que lembra uma estrada de tijolos amarelos. Essa estrutura curiosa está localizada nas profundezas de Liliʽuokalani Ridge, no Monumento Nacional Marinho Papahānaumokuākea, no noroeste do Havaí. A semelhança com a famosa estrada do filme “O Mágico de Oz” chamou atenção não apenas da comunidade científica, mas também do público em geral.

A equipe do Nautilus, que é operada pela Ocean Exploration Trust, encontrou essa estrutura durante uma expedição realizada em abril de 2022. O que parece ser uma obra humana na verdade é um dique vulcânico, formado a partir de rochas resultantes de erupções vulcânicas, que acabam adquirindo esse aspecto semelhante a tijolos.

Formação vulcânica

Essa formação, que está próxima à reserva marinha, não é vestígio de uma civilização perdida, como a lendária Atlântida. Trata-se de uma criação única da natureza. O fenômeno acontece quando a lava em erupção esfria e se aquece no fundo do oceano, gerando formas impressionantes.

Embora possa parecer que uma mão humana tenha esculpido essa estrutura, na verdade ela é um exemplo de hialoclastite, uma rocha vulcânica formada por fragmentos provenientes de erupções de alta energia. Essa rocha exibe uma disposição ordenada e fraturas que se assemelham a caminhos bem definidos, o que pode explicar a aparência artificial.

Importância da exploração oceânica

Explorações como essa são essenciais para aumentar o nosso entendimento sobre os complexos ecossistemas que habitam o fundo do mar. A região ao redor dos montes submarinos é um verdadeiro tesouro de vida marinha, mas essa biodiversidade está ameaçada devido à ação humana e às mudanças climáticas.

O Nautilus busca aprofundar nosso conhecimento sobre essa biodiversidade, que inclui espécies como corais e esponjas-de-vidro, muitas das quais estão em risco de extinção e dependem desse ambiente específico para sobreviver. As missões submarinas, como essa, são fundamentais para que possamos implementar medidas de conservação realmente eficazes.

O Monumento Nacional Marinho Papahānaumokuākea é um dos maiores locais protegidos do planeta. Portanto, mapeamentos e estudos contínuos são imprescindíveis para garantir a preservação desses ecossistemas ricos e frágeis.

