Consulta ao Bolsa Família de agosto pelo CPF

As pessoas que recebem o Bolsa Família já podem conferir o saldo referente ao mês de agosto usando seus CPFs. É um processo bem simples e seguro, que pode ser feito por meio de ferramentas que fazem parte desse programa social do governo.

A média do benefício gira em torno de R$ 600,00. Para receber esse valor, é preciso estar devidamente cadastrado. E a boa notícia é que, se você atender a outros critérios, pode até receber um valor maior.

O passo a passo

Para começar, abra o aplicativo do Bolsa Família e faça o login com seu CPF e senha. Após logar, você poderá ver o valor que vai receber, a data do pagamento e sua situação no programa. Para quem tem gestantes na família, também há a possibilidade de um acréscimo no valor.

Se preferir, você pode movimentar o dinheiro ou gerar um cartão virtual, que permite realizar saques. Além disso, o aplicativo Caixa Tem também é uma opção válida. Caso na sua casa morem mais pessoas, é comum que você receba um valor maior do que o inicialmente previsto.

Por exemplo, é possível incluir até duas crianças de até seis anos, o que traz um acréscimo de R$ 300,00 cada uma no Bolsa Família. Nesse caso, o valor total pode alcançar até R$ 900,00. Para acessar esses benefícios, ter o cadastro atualizado na base do CadÚnico é essencial.

Usando seu CPF para verificar o Bolsa Família, você ainda pode checar o extrato no aplicativo. Com isso, consegue controlar bem o que recebe e os possíveis acréscimos. Lembre-se de acompanhar o calendário de pagamentos, que é organizado de acordo com o dígito do NIS.

Pela ferramenta do Bolsa Família no celular, você pode acessar todas as informações e ainda verificar o saldo. Se tiver dúvidas, pode ligar para o Disque Social 121, onde atendentes estão prontos para ajudar com informações sobre o programa. Manter seu cadastro no CadÚnico sempre atualizado garante que você siga aproveitando os benefícios do programa.