Como o consumo de vinho influencia seu bem-estar

Beber vinho pode trazer alguns benefícios interessantes para a nossa saúde. Ele é conhecido por fortalecer tanto o sistema imunológico quanto o cardiovascular. Apesar de conter álcool, o vinho é apreciado por muitos justamente pelo bem-estar que proporciona.

Mas é bom lembrar: é preciso ter cuidado com a quantidade. O consumo excessivo pode gerar problemas sérios. Com moderação, dá para curtir as diversas opções de sabores que os vinhos oferecem, seja sozinho ou acompanhado.

Bebendo conscientemente

O vinho é rico em compostos antioxidantes e polifenóis, que fazem muito bem para o corpo. De acordo com Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, “apesar da grande quantidade de resveratrol, um potente antioxidante, outros polifenóis também estão presentes. Eles ajudam na dilatação arterial, facilitando a circulação sanguínea e a ação antiplaquetária, além de reduzir a formação de trombos nos vasos”. Isso tudo contribui para a neuroproteção, o que é bastante positivo.

Embora beba-se vinho para aproveitar esses benefícios, é importante ter cautela com a quantidade. O álcool pode afetar outros sistemas do corpo, levando a complicações a longo prazo, como desidratação, especialmente nos rins.

Daniela Cierro, nutricionista e consultora técnica da Associação Brasileira de Nutrição, completou que “o vinho pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e até câncer. Isso se deve a uma série de componentes, como antocianinas, taninos, flavonoides, catequinas e polifenóis”.

Alguns estudos já mostraram que o consumo moderado de vinho pode diminuir as chances de desenvolver doenças arteriais coronarianas. Porém, a Associação Americana do Coração alerta que esses benefícios estão muito associados a um estilo de vida saudável como um todo, e não apenas ao vinho.

Portanto, enquanto você aprecia um bom vinho, lembre-se da moderação. A regularidade nas visitas ao médico também é super importante para entender as necessidades do seu corpo e encontrar formas de manter o bem-estar em dia.