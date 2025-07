Cidade rica em ouro seduz aventureiros em busca de fortuna

A mais de 5 mil metros de altitude, nas montanhas dos Andes peruanos, encontra-se a cidade de La Rinconada. À primeira vista, parece apenas um conjunto de barracas metálicas cercadas por gelo, mas essa pequena localidade atrai milhares de pessoas por um motivo muito valioso: uma rica mina de ouro.

Desde que o ouro foi descoberto ali, a população cresceu impressionantes 235%, alcançando cerca de 50 mil habitantes. Mas a vida nesse lugar não é nada simples, e isso rendeu a La Rinconada o apelido de “inferno na Terra”.

Ouro não esconde as dificuldades da cidade

A vida em La Rinconada é marcada por desafios. A cidade está a 50% menos oxigênio do que o normal, o que já é um obstáculo grande para os moradores. Além disso, a infraestrutura é precária. Não existe coleta de lixo pública, então o resíduo se espalha por toda parte. Também falta um sistema de saneamento básico, fazendo com que muitos tenham que usar espaços públicos para suas necessidades.

A eletricidade é um luxo inexistente por lá, e para piorar, não há estradas que facilitem o acesso ao local. Essa combinação de fatores torna a vida ainda mais difícil.

Ouro é a fonte da economia local, mas não sustenta os moradores

Apesar de La Rinconada girar em torno da extração de ouro, isso não traduz em benefícios para a população. Os mineradores, que trabalham praticamente todos os dias para diversas empresas, não recebem um salário fixo. Eles só conseguem guardar uma parte do que conseguem extrair. Essa situação culmina em uma alta taxa de crime, com assaltos e até assassinatos se tornando comuns.

Além disso, as condições dentro das minas são precárias e perigosas. A combinação do ar rarefeito e os riscos do trabalho duro fazem com que a expectativa de vida na cidade seja apenas de 35 anos. Mesmo assim, a cada dia, novas pessoas chegam a La Rinconada em busca de uma vida melhor, arriscando tudo na esperança de que o ouro possa trazer a mudança que tanto desejam.