Atenção: infração no trânsito pode resultar em multa e suspensão da CNH

Fazer racha no trânsito é muito mais do que uma simples imprudência; é considerado crime e pode ter consequências sérias. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa prática é vista como algo bastante grave e arriscado, não só para quem participa, mas também para os inocentes que podem estar nas proximidades.

Além das possíveis multas e penalidades, quem se envolve em disputas de velocidade pode ter a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Isso significa que, além de perder o direito de dirigir, um motorista imprudente pode enfrentar diversas complicações no dia a dia.

As consequências

Falando em multas, o valor pode chegar a R$ 2.934,70, quase o mesmo que alguém que não passa em um teste do bafômetro pode enfrentar. É importante que as regras de trânsito continuem a ser rigorosas, pois dirigir envolve uma grande responsabilidade.

O artigo 173 do CTB especifica que fazer racha é uma infração gravíssima. Envolve competições entre veículos, que muitas vezes resultam em velocidades muito além do permitido. Essa situação coloca não apenas a vida do motorista em perigo, mas também a de pedestres e outros motoristas. O risco de acidentes fatais é uma realidade que não deve ser ignorada.

E o que são as autossuspensivas, afinal? Elas se referem a penalidades que resultam na suspensão da CNH mesmo que o motorista não tenha acumulado a quantidade de pontos necessária. Dependendo das circunstâncias, essa suspensão pode acontecer com menos de 40 pontos. Além disso, é bom lembrar que, em qualquer situação, o motorista deve respeitar 50% da velocidade máxima permitida nas vias.

Outra questão crucial é a combinação de dirigir sob efeito de álcool e fazer racha. Nessa situação, além de ter a CNH suspensa, o motorista pode ter a sua direção bloqueada pela polícia. Isso acaba gerando congestionamentos e atrapalha toda a circulação nas vias.

Se o motorista for flagrado em rachas, ele pode ficar de dois a oito meses sem poder dirigir. Se houver reincidência em um período de 12 meses, esse tempo pode chegar até 18 meses. Mesmo que todos os documentos do veículo estejam em ordem, o carro pode ser apreendido, complicando ainda mais a situação. Durante esse tempo, se o motorista se recusar a cumprir as determinações, as consequências podem ser ainda piores.