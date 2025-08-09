10 países pouco conhecidos para viajar com orçamento reduzido

Quando o assunto é fazer uma viagem pela Europa, é comum que lugares como França, Itália, Alemanha e Inglaterra estejam entre os planos de grande parte dos turistas. Afinal, esses destinos são famosos por suas belezas, história e cultura. No entanto, quem está com o orçamento mais curto pode se deparar com preços que tornam a viagem um desafio. Mas calma, existe uma luz no fim do túnel! Há diversos locais menos conhecidos, porém incríveis, que não vão comprometer seu bolso e podem proporcionar experiências inesquecíveis.

Confira abaixo algumas opções super interessantes que foram apontadas por um site especializado. Esses destinos surpreendentes oferecem tudo o que você precisa para uma viagem de tirar o fôlego, mas sem estourar o orçamento.

Batumi, região de Adjara, Geórgia

A Geórgia, localizada na junção entre a Europa e a Ásia, abriga Batumi, carinhosamente chamada de “pérola do Mar Negro”. Essa cidade incrível foi eleita o melhor destino emergente da Europa em 2020, e é fácil entender o motivo. Combinando história, natureza exuberante e uma vida urbana pulsante, Batumi oferece atrações para todos os gostos.

Ilha de Losinj, Primorje-Gorski, condado de Kotar, Croácia

Veli Losinj, na Croácia, é um verdadeiro paraíso escondido. Suas paisagens naturais e águas cristalinas fazem deste lugar uma opção ideal para quem deseja relaxar e aproveitar praias deslumbrantes. Imagine-se caminhando por entre a vegetação mediterrânea e tomando um banho em águas tranquilas—pura paz!

Thun, Cantão de Berna, Suíça

Embora a Suíça seja conhecida por seus preços altos, Thun se destaca como uma alternativa mais acessível. Com seu charme histórico e vistas incríveis dos Alpes, essa cidade é perfeita para quem quer um misto de sossego e beleza natural. Não tem como não se encantar com o lago e as montanhas ao redor.

Torrevieja, Alicante, Espanha

A Espanha, em comparação com outros países da Europa Ocidental, pode ser uma opção mais econômica. Torrevieja, na costa mediterrânea, é um ótimo lugar para quem busca lazer e bem-estar. Com várias atividades ao ar livre, é uma excelente escolha para aproveitar o sol e relaxar à beira-mar.

Pietrapertosa, região da Basilicata, Itália

Se você acredita que a Itália é só para quem tem muito dinheiro, Pietrapertosa pode mudar essa ideia. Esta cidade oferece experiências visuais impressionantes, com suas vistas deslumbrantes e um charme que remete ao passado. Vale a pena explorar as ruas e se perder na beleza local.

Rio Marina, Ilha de Elba, Toscana, Itália

Um outro cantinho especial na Itália é Rio Marina. Com suas praias de areias finas e águas cristalinas, esse destino se destaca por seu ambiente tranquilo. Aqui, você pode passear por enseadas escondidas e desfrutar de momentos quase particulares à beira do mar.

Bauduen, Provence-Alpes-Cote-d’Azur, França

Considerada uma das vilas mais pitorescas da França, Bauduen é perfeita para quem deseja um contato maior com a natureza. A região ainda conta com um centro náutico e um observatório, garantindo atrações para diferentes interesses. É o lugar ideal para relaxar e respirar ar puro.

Quedlinburg, Saxônia Anhalt, Alemanha

Com seu status de Patrimônio Mundial da Unesco, Quedlinburg é uma verdadeira joia alemã. Essa cidade oferece um mix de descanso e história, sendo um lugar encantador e cheio de vida. Ideal para quem ama passeios culturais e quer explorar cada cantinho histórico.

Moraira, Alicante, Costa Blanca, Espanha

Se você quer fugir das multidões, Moraira é uma excelente opção. Menos conhecida, essa cidade espanhola tem um clima agradável e praias belíssimas que se assemelham às de Capri, na Itália. É o refúgio perfeito para quem busca tranquilidade longe da agitação.

Ilha Sainte Marguerite, Ilhas Lerin, Alpes Marítimos, França

Por fim, a Ilha Sainte Marguerite é um pedacinho do paraíso na França. Esse destino é ideal para quem quer relaxar, nadar ou simplesmente caminhar pelas praias. A tranquilidade desse lugar selvagem faz com que a visita seja simplesmente revigorante.

Com todas essas opções, ficou mais fácil planejar a sua viagem pela Europa, sem precisar estourar o orçamento. Basta escolher o destino que mais combina com você e se jogar nessa aventura!