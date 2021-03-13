Vacina contra meningite para jovens até 24 anos em quatro cidades do Rio

Em uma iniciativa para proteger a saúde da população jovem, até o dia 31 deste mês, as cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu estão oferecendo vacinação gratuita contra a meningite para jovens de até 24 anos. Essa oportunidade crucial foi possibilitada pela disponibilização de 400 mil doses da vacina ACWY pelo Ministério da Saúde, que tem priorizado essas localidades devido ao aumento alarmante de casos da doença meningocócica.

Vacinação e Acesso

O acesso à vacina é simples e prático. Os jovens devem se dirigir a uma unidade básica de saúde nessas cidades, levando um documento de identidade. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendável que levem também o cartão de vacinação, caso possuam um. A vacina ACWY é aplicada em dose única e é recomendada para pessoas a partir de 11 anos de idade. É importante mencionar que aqueles que já tenham recebido a vacina ACWY anteriormente não necessitam de uma nova dose, o que torna o processo ainda mais prático para aqueles que já se protegeram no passado.

Crescimento de Casos de Meningite

A necessidade dessa campanha de vacinação se torna cada vez mais evidente com o recente aumento no número de casos de meningite no estado do Rio de Janeiro. O Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) registrou números alarmantes: 70 casos confirmados em 2024, 95 em 2025 e 49 casos apenas até setembro de 2026. Essas estatísticas demonstram uma tendência crescente que afeta especialmente os jovens, que, por sua vez, muitas vezes não foram vacinados na faixa etária recomendada, que abrange entre 11 a 14 anos. O início da campanha de vacinação ocorreu em 2020, mas várias interrupções devido à pandemia de Covid-19 resultaram em lacunas significativas na cobertura vacinal.

A subsecretária de Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde da SES-RJ, Silvia Carvalho, destacou a importância da vacinação como uma ferramenta essencial para lidar com essa crise de saúde pública. Ela observou que os jovens são frequentemente portadores da bactéria causadora da meningite, aumentando a circulação da doença entre a população. A vacinação não apenas protege quem a recebe, mas também diminui a transmissão comunitária, contribuindo para a proteção coletiva. Carvalho enfatiza a segurança das vacinas, afirmando que é fundamental reforçar a imunização nesse grupo etário para garantir a segurança de todos.

Reconhecendo os Sintomas

Além da vacinação, é crucial que a população também possa reconhecer os sintomas da meningite, que podem surgir de maneira abrupta. Os sintomas clássicos incluem intensa dor de cabeça, enjoo, vômitos, febre, mal-estar geral, irritabilidade, convulsões e rigidez no pescoço. A rigidez no pescoço, em particular, é um sinal de alerta que requer atenção médica imediata, pois representa uma dificuldade em dobrar o pescoço e encostar o queixo no peito. Em situações mais graves, manchas vermelhas ou arroxeadas na pele e hipersensibilidade à luz são preocupantes e requerem intervenção urgente.

Nos bebês, os sintomas podem ser menos evidentes, o que torna mais desafiador o diagnóstico. Sinais como irritabilidade, dificuldades na alimentação e a falta de resposta a estímulos são indicativos de que algo pode estar errado. O abaulamento da moleira e reflexos anormais também podem dar os primeiros sinais de alerta aos cuidadores e pais.

Com a campanha de vacinação em andamento, é esperado que a incidência de meningite entre os jovens diminua significativamente. Essa ação tem o potencial de transformar a saúde pública da região e servir como uma barreira contra surtos futuros da doença. O reforço da imunização é não apenas uma questão de saúde individual, mas uma medida vital para a proteção da comunidade como um todo.