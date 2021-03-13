Stefani conquista segundo título de duplas no SP Open

A tenista brasileira Luisa Stefani, em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, garantiu seu segundo título consecutivo no WTA 250 SP Open. A final, que ocorreu na segunda-feira (21), teve que ser adiada em razão das chuvas em São Paulo. O duelo contra a dupla americana composta por Anna Rogers e Allura Zamarripa terminou com um emocionante 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/7, permitindo que a equipe levasse mais uma vez a taça para casa.

Retrospecto do Torneio

No domingo (20), Stefani e Dabrowski haviam iniciado a partida, mas as condições climáticas forçaram a suspensão do jogo. Com o retorno na segunda-feira, a dupla abriu o placar, enfrentou a perda da segunda parcial, mas mostrou determinação e força no super tie-break. Mesmo atrás no placar com 4/2, conseguiram empatar em 7/7 e finalizaram a disputa em 10/7.

Este é o quarto troféu conquistado pela dupla nesta temporada, uma conquista que foi bem recebida pela torcida nas redes sociais, onde já são apelidadas de “Stefanowski”. Além do SP Open, conquistaram o WTA 250 de Eastbourne, o WTA 500 de Estrasburgo e o WTA 1000 de Dubai. Também foram vice-campeãs em Wimbledon e chegaram à semifinal de outros torneios importantes, como o US Open, Australian Open, Roland Garros, Doha e Miami Open, consolidando ainda mais seu destaque no mundo do tênis.

João Fonseca desiste de torneios por lesões

No mesmo dia em que Stefani celebrava seu bicampeonato, o tenista carioca João Fonseca anunciou sua desistência dos torneios na Ásia, que incluem o ATP 500 de Tóquio e o Masters 1000 de Shangai. A decisão, compartilhada em suas redes sociais, é resultado de diversas lesões que o afastaram das competições nesta temporada. Fonseca expressou sua frustração e a necessidade de mais tempo para cuidar de sua saúde física e mental.

O ATP de Tóquio começará no dia 30 de setembro, enquanto o Masters 1000 em Shangai terá início em 7 de outubro. Este não é o primeiro torneio do qual Fonseca se retira; ele já havia abdicado de eventos significativos como os ATPs 250 de Brisbane e Auckland, e o Masters 1000 de Cincinnati, devido às lesões que impactam sua performance.

Com o sucesso de Stefani e a desistência de Fonseca, o panorama do tênis brasileiro apresenta uma mescla de vitórias e desafios, mas com a esperança de que novos talentos e conquistas possam emergir nos próximos meses.