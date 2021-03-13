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Seções eleitorais têm horário estendido até as 19h, decide TSE

No domingo (25), Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comunicou que as seções eleitorais ainda em operação devem prolongar o horário de votação até às 19h. Essa decisão foi pautada por uma ordem judicial que busca assegurar o direito ao voto, em face de problemas de transporte que afetam diversas regiões do Brasil.

Em um comunicado enviado aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais (TREs), o ministro destacou que é imprescindível que as medidas necessárias para a extensão sejam implementadas. Kassio Nunes enfatizou a importância de as seções permanecerem abertas em fiel cumprimento à ordem judicial.

“Orienta-se que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h, em estrito cumprimento à determinação judicial”, declarou o presidente do TSE.

Cenário da Decisão Judicial

A ação que motivou a decisão do TSE foi proposta pela campanha do candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que evidenciou a situação crítica do transporte em várias partes do país. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), já havia definido a prorrogação das votações por mais duas horas, estendendo o horário normal que se encerrava às 17h. Essa decisão surgiu em resposta aos relatos sobre as dificuldades que muitos eleitores enfrentaram para alcançar os locais de votação.

A carência de transporte coletivo se mostrou um aspecto determinante para Zanin, que considerou seriamente os depoimentos sobre a mobilidade urbana. Ele orientou que, mesmo com algumas seções já fechadas e boletins emitidos, as seções que permanecessem abertas deveriam continuar recebendo eleitores.

Pedidos de Prorrogação de Votação

Antes da ordem do STF, a campanha de Lula já havia procurado o TSE para buscar uma solução para as dificuldades de mobilidade. Entretanto, o partido de oposição, representado por Flávio Bolsonaro (PL), também pleiteou a prorrogação da votação, devido a condições climáticas adversas, especialmente em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que enfrentaram intensas chuvas durante o dia da votação.

A variedade de pedidos reflete a complexidade do ambiente eleitoral no Brasil, onde fatores externos, como chuvas e problemas de transporte, podem afetar a participação dos eleitores. O TSE continua empenhado em assegurar a totalidade da votação, mantendo a democracia do processo eleitoral mesmo sob circunstâncias desafiadoras.

Com a extensão do horário para as seções que ainda estão abertas, a expectativa é que um maior número de eleitores tenha a oportunidade de exercer seu direito de votar, ao passo que as autoridades eleitorais monitoram a situação nas cidades afetadas.