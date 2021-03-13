Sarampo soma 40 casos em São Paulo em 2023 com três novos registros

No dia 1º, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) anunciou a confirmação de quatro novos casos de sarampo, elevando a contagem total para 40 no ano de 2026. As novas infecções foram identificadas em pessoas residentes na capital, incluindo dois homens de 18 e 21 anos, além de uma bebê de apenas 1 ano. Esses casos estão relacionados a cadeias de transmissão que têm sido monitoradas desde junho.

De acordo com informações do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP), a maior parte das infecções acontece na cidade de São Paulo, onde foram contabilizados 36 casos. Também foram registrados dois casos em São Bernardo do Campo, um em Guarulhos e outro em Santo André. Apesar do aumento no total de casos, as equipes de saúde observam sinais de uma possível redução na transmissão do vírus.

Diminuição na Transmissão

O acompanhamento contínuo das autoridades de saúde sugere uma possível diminuição na contaminação pelo sarampo. Cidades como Guarulhos e São Bernardo do Campo estão considerando a possibilidade de interromper a cadeia de transmissão relacionada aos casos recentes. Destaca-se que, dos 40 casos até o momento, 30 envolvem indivíduos sem histórico vacinal ou com vacinação incompleta, o que acende um alerta entre os profissionais de saúde.

Reforço na Vacinação

Para enfrentar a doença, a SES-SP enfatiza que a vacinação é a ferramenta mais eficaz e segura para a prevenção. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está acessível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todos os 645 municípios do estado. Essa ação integra os esforços do Sistema Único de Saúde (SUS) para promover a imunização da população.

A SES-SP também orienta sobre quem deve receber as vacinas, conforme segue:

Público-Alvo da Vacinação

Crianças: A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses, e a segunda aos 15 meses. Crianças com idade entre 15 meses e 29 anos devem receber ambas as doses, respeitando um intervalo mínimo de 30 dias.

A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses, e a segunda aos 15 meses. Crianças com idade entre 15 meses e 29 anos devem receber ambas as doses, respeitando um intervalo mínimo de 30 dias. Adultos de 30 a 59 anos: É necessário ter pelo menos uma dose registrada no cartão de vacinação.

É necessário ter pelo menos uma dose registrada no cartão de vacinação. Trabalhadores da saúde: Devem ter duas doses, independentemente da faixa etária.

Devem ter duas doses, independentemente da faixa etária. Dose zero para bebês: Crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias que residem em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo podem receber uma dose extra caso tenham contato com indivíduos suspeitos ou confirmados de sarampo. Essa dose não substitui as doses previstas no calendário vacinal.

A vacinação efetiva é crucial para conter a epidemia e proteger a saúde da população. As autoridades seguem empenhadas em aumentar a cobertura vacinal e na redução dos novos casos, ressaltando a importância da imunização em todos os grupos-alvo. A vacinação salva vidas e é um pilar essencial da saúde pública.