Renegociação de dívidas para MEI inicia nesta quinta-feira

A partir de hoje, microempreendedores individuais (MEIs) têm a oportunidade de renegociar suas dívidas com um novo programa até 29 de janeiro de 2027.

O governo federal anunciou uma série de iniciativas voltadas para a regularização da situação financeira dos MEIs, especialmente para aqueles que se encontram com débitos acumulados. A partir de 1º de outubro, foi lançado o programa Desenrola MEI Pequeno Valor, que cobre dívidas de até cinco salários mínimos, ou R$ 8.105. Em adição, uma linha de negociação específica para obrigações com autarquias e fundações públicas federais também foi criada.

Modalidades de renegociação disponíveis para MEIs

Uma colaboração entre a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério do Empreendedorismo (MEMP) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) resultou em diferentes opções de renegociação. As modalidades são:

Desenrola MEI Pequeno Valor: criado para dívidas de até R$ 8.105, que requer uma entrada de 5%, oferece um desconto de 50% sobre o valor devedor, e um prazo de pagamento que pode se estender até 55 meses.

criado para dívidas de até R$ 8.105, que requer uma entrada de 5%, oferece um desconto de 50% sobre o valor devedor, e um prazo de pagamento que pode se estender até 55 meses. Desenrola MEI: abrange dívidas com valores de até R$ 20 mil registradas na Dívida Ativa da União, permitindo a eliminação de até 100% de juros e multas.

abrange dívidas com valores de até R$ 20 mil registradas na Dívida Ativa da União, permitindo a eliminação de até 100% de juros e multas. Negociação PGF: voltada para dívidas com autarquias e fundações públicas de até R$ 8.105, proporciona um desconto de 50% e parcelamento em até 60 meses.

voltada para dívidas com autarquias e fundações públicas de até R$ 8.105, proporciona um desconto de 50% e parcelamento em até 60 meses. Transação geral da PGFN: inclui débitos que podem chegar a R$ 45 milhões, permitindo condições especiais para MEIs e microempresas.

Detalhes do Desenrola MEI Pequeno Valor

O programa Desenrola MEI Pequeno Valor é uma alternativa para microempreendedores que enfrentam dívidas de até R$ 8.105. As condições são convidativas:

Pagamento inicial de 5% do total da dívida;

A redução de 50% sobre o saldo devedor;

Parcelamento facilitado em até 55 meses.

Estima-se que aproximadamente 3 milhões de MEIs estejam com problemas financeiros, com uma dívida média de R$ 3 mil, o que torna essa oferta bastante acessível aos pequenos empreendedores.

Prazos de adesão e alternativas adicionais

Os microempreendedores interessados devem ficar atentos, pois a adesão ao programa Desenrola MEI pode ser feita até 29 de janeiro de 2027. Essa opção permite a renegociação de dívidas de até R$ 20 mil incluídas na Dívida Ativa da União, com a possibilidade de valores reduzidos em relação a juros e multas.

Além disso, uma nova linha para renegociação de dívidas com autarquias federais estará disponível a partir de 16 de outubro de 2026, com possibilidade de adesão até 31 de março de 2027, que também oferece condições vantajosas.

Os MEIs que desejam formalizar a renegociação devem acessar o portal Regularize, da PGFN, onde é possível consultar suas dívidas e simular opções de pagamento.

Efeitos esperados na economia local

Com a presença de 17,56 milhões de MEIs ativos no Brasil, as novas opções de renegociação têm o potencial de impactar favoravelmente o cenário do empreendedorismo no país. O programa Desenrola MEI, até o momento, já contabiliza mais de 400 mil acordos, somando mais de R$ 1,26 bilhão em dívidas, com R$ 757,25 milhões ainda em aberto após os descontos aplicados.

Essas ações visam não apenas a recuperação de créditos tributários, mas também a revitalização da economia local, proporcionando o suporte necessário para microempreendedores que estão passando por dificuldades financeiras.