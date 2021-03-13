Raiva é confirmada em cão após contato com morcego no Rio

No Rio de Janeiro, um cão da Zona Oeste foi diagnosticado com raiva, desencadeando um alerta para a vacinação antirrábica. O animal, que teve contato com morcegos, recebeu o diagnóstico em agosto e, devido à gravidade do caso, acabou sendo sacrificado. Em 18 de setembro, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgou um comunicado sobre o incidente.

Ações das Autoridades de Saúde

Após a confirmação da doença, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma investigação epidemiológica na região do bairro Santa Cruz, onde o cão residia. As pessoas que tiveram contato com o animal foram submetidas à profilaxia antirrábica e estão sendo acompanhadas. A SES-RJ informou que, até agora, não há registros de casos de raiva humana.

A raiva é uma zoonose viral que causa inflamação cerebral, apresentando uma taxa de mortalidade quase total após o surgimento dos sintomas. O estado não registrava caso de raiva humana desde 2020, quando ocorreu em Angra dos Reis, e em 2006, o último caso anterior foi em São José do Vale do Rio Preto, ambos vinculados a morcegos.

Relevância da Vacinação Antirrábica

Diogo Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), enfatizou a importância de manter a vacinação de cães e gatos em dia. A confirmação deste caso relembra a saúde pública da necessidade de preocupação contínua com a raiva.

“A vacinação dos animais e a precaução contra o contato com morcegos são medidas fundamentais para prevenir riscos”, afirmou Alves.

As campanhas anuais de vacinação antirrábica da SES-RJ estão em andamento, com a próxima prevista para 26 de setembro de 2026. Para garantir a eficácia da imunização, a participação da comunidade é essencial.

Além da vacinação, é prudente que os animais não tenham livre acesso às ruas. Os cães devem ser sempre transportados com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser mantidos em ambientes fechados, com telas de proteção em janelas e portas, sempre que possível.

Cuidado com Morcegos e Ações de Emergência

A SES-RJ também fez um alerta sobre a necessidade de adotar precauções em relação a morcegos. Animais que estejam caídos ou apresentando comportamento estranho durante o dia podem estar doentes e devem ser evitados. Em tais situações, o serviço de zoonoses deve ser contatado para um recolhimento seguro.

Para mordidas ou arranhões causados por mamíferos, é fundamental que as vítimas procurem uma unidade de saúde urgentemente, mesmo que a ferida aparente ser pequena. A equipe médica determinará se a vacinação antirrábica é necessária e fornecerá os cuidados apropriados.

Diante da confirmação desse caso e com a campanha de vacinação se aproximando, é crucial que a população do Rio de Janeiro permaneça atenta e participe das atividades de saúde pública, buscando proteger seus animais e a comunidade em geral.