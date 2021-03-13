Palmeiras empata com Santos e Flamengo celebra resultado

Campeonato Brasileiro: Palmeiras e Santos empataram, enquanto Flamengo se concentra na liderança

A tão esperada 33ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início com o Clássico da Saudade, onde Santos e Palmeiras se encontraram na Vila Belmiro. A partida, realizada na quarta-feira (28), terminou sem gols, um resultado que beneficiou o Flamengo, que permanece no topo da tabela.

Com o empate, o Palmeiras alcançou 70 pontos, no entanto, continua na segunda posição por ter uma vitória a menos que o Flamengo. O time rubro-negro, que pode aumentar sua vantagem para três pontos, enfrentará o Vasco na quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 20h (horário de Brasília).

Por sua vez, o Santos, que jogou sem Neymar, seu principal atacante suspenso, soma 47 pontos e perdeu a chance de se aproximar do G-5, que garante acesso à Libertadores. A equipe alvinegra ocupa a oitava colocação, estando a sete pontos dos cinco primeiros na tabela.

Momentos-chave do clássico

O confronto teve algumas oportunidades cruciais que poderiam ter alterado seu resultado. O Palmeiras começou com uma boa chance logo aos nove minutos, quando Jhon Arias, após passe de Marlon Freitas, quase abriu o placar; sua finalização, porém, foi desperdiçada por Agustín Giay, que mandou a bola por cima do gol.

O Santos conseguiu reagir e teve sua própria oportunidade aos 41 minutos da etapa inicial. Gabriel, após um passe de Everton Cebolinha, ficou frente a frente com o goleiro Carlos Miguel, mas não conseguiu marcar. Já no segundo tempo, uma defesa impressionante de Arthur negou a vantagem a Gabriel Bontempo quando o atacante quase colocou os santistas em vantagem, praticamente na linha do gol.

O Palmeiras quase saiu vitorioso aos 43 minutos, com Felipe Anderson cruzando para Vitor Roque. Entretanto, Diógenes fez uma defesa espetacular, garantindo o empate e celebrando a torcida do Santos, ao mesmo tempo em que frustrou as esperanças do Flamengo de ver seu rival deslizar na tabela.

Fluminense busca recuperação; Bragantino afunda a Chape

Além do clássico paulista, mais dois jogos estiveram em andamento nesta quarta-feira. O Fluminense obteve uma vitória emocionante sobre o Internacional, marcando 2 a 1 no Maracanã. O tricolor carioca superou uma sequência de três derrotas, virando o jogo nos acréscimos e permanecendo na quinta posição com 54 pontos. Em contrapartida, o Internacional, em uma situação preocupante, ocupa a 16ª posição com 35 pontos, apenas um acima do Grêmio, que está na zona de rebaixamento.

No Bragantino, o Red Bull Bragantino não encontrou dificuldades para vencer a Chapecoense por 3 a 0. Com essa vitória, a equipe se distanciou da zona de rebaixamento, enquanto a Chape continua na lanterna, com apenas 21 pontos, evidenciando a necessidade urgente de recuperação para evitar o descenso.

As movimentações em campo sinalizam que o Campeonato Brasileiro se aproxima de sua fase final, prometendo muitas emoções nas próximas rodadas, enquanto clubes e torcedores batalham por vagas em competições internacionais e pela manutenção na elite do futebol nacional.