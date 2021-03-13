Na Bahia, o Procon confirmou que 544 ônibus do sistema de transporte público permanecem parados nas garagens de Salvador, dificultando o acesso dos eleitores aos locais de votação no segundo turno das eleições. Após denúncias sobre a obstrução das saídas dos veículos, uma fiscalização foi realizada e revelou que muitos ônibus estavam prontos para operação, mas ainda assim estavam inativos nas garagens.

Medidas e Verificações

A Secretaria de Comunicação Social do governo do estado divulgou a atualização sobre a frota parada no dia 25 de outubro de 2026. Entre as garagens verificadas, duas localizam-se na Barros Reis e três no Subúrbio. Um exemplo é a garagem da OT Trans, onde 55 ônibus estavam prontos para operar, mas não foram utilizados, em desacordo com a legislação eleitoral que exige a mobilização da frota total durante o pleito.

Além da OT Trans, outras garagens também apresentaram veículos inativos: a OT Trans G3 com 118 ônibus, a Integra Plataforma Barros Reis (G7) com 55, e a Integra Plataforma Suburbana com 142. Igualmente, a OT Trans, na estrada Velha de Campinas de Pirajá, conta com 174 ônibus sem uso. O Procon promete continuar a fiscalização em outras garagens da capital.

Ações do TRE e Governo

Diante dessa questão, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou que todos os ônibus do sistema de transporte público fossem restabelecidos imediatamente, com frequência de dias úteis e gratuidade para os passageiros. O presidente do TRE-BA, Maurício Kertzman Szporer, também ordenou a prisão do secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, devido à situação.

Em resposta, o governador Jerônimo Rodrigues informou que a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública estão sendo mobilizadas para encontrar policiais capacitados na categoria D, qualificados para conduzir ônibus, para auxiliar no transporte público, se necessário. A prefeitura de Salvador declarou que todos os ônibus seriam liberados para uso, mesmo que portassem adesivos de propaganda irregular, visando facilitar a locomoção dos eleitores.

Consequências nas Eleições

Desde o início do segundo turno, muitos eleitores têm enfrentado dificuldades para chegar aos locais de votação, registrando atrasos e desorganizações no serviço de ônibus. Essa situação provocou críticas e exige uma resposta rápida das autoridades competentes, considerando a importância do transporte público na mobilização dos cidadãos durante o processo eleitoral.

A insatisfação com o transporte em Salvador é alarmante, especialmente em um período tão crucial para a democracia. A pronta resposta das autoridades e as medidas implementadas poderão ser essenciais para assegurar que os eleitores tenham a oportunidade de exercer plenamente seu direito ao voto.